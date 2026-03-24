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戴培峰致勝兩分彈！悍將7連不敗熱身賽四連霸　雄鷹雙轟壓兄弟

▲富邦悍將、戴培峰。（圖／富邦悍將提供）

▲戴培峰。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將24日在中職熱身賽延續不敗氣勢，拉出6連勝、7戰不敗，確定熱身賽四連霸；台鋼雄鷹靠著單場雙轟，以4比1擊敗中信兄弟，目前5勝1和3敗排名第二。

味全龍首局靠朱育賢二壘安打、陳子豪高飛犧牲打先攻下2分，不過隨後打線陷入沉寂；悍將則在2局下展開反攻，孔念恩敲出三壘安打，王念好適時安打追平比數。關鍵4局下，戴培峰從曾仁和手中轟出右外野標竿附近的全壘打，一棒幫助球隊取得2分領先。

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悍將先發投手魔力藍主投5.2局失2分，張瑞麟、廖任磊、石梓霖、曾峻岳接力穩住牛棚。曾仁和此役先發4局，被敲6安打包含1轟，失4分吞下敗投。本季熱身賽悍將前3戰2敗1和，自第4戰起拉出6連勝，目前累計6勝1和2敗，穩居第一。

另一場比賽，中信兄弟僅靠江坤宇在2局下敲安打進帳1分。台鋼雄鷹在5局上展現長打火力，魔鷹先以陽春砲追平比數，陳文杰同局再轟兩分砲，一舉超前為3比1。8局上曾子祐再補上安打添得保險分，最終以4比1勝出。

台鋼方面，本季自味全轉戰的左投王維中先發5局，被敲5安打失1分，拿下勝投。牛棚方面，李欣穎、王躍霖同場登板各投1局、3上3下，成為話題；施子謙接手1局，林詩翔負責收尾。此外，王柏融首打席揮棒後感到不適提前退場，球團表示，「王柏融右手肘不適退場，後續將由防護員評估確認狀況。」

兩隊25日都還有一場比賽，即使台鋼再贏一場，悍將同日輸球，兩隊也是並列第一。

獅猿之戰，統一獅於5局上發動攻勢，潘傑楷選到保送、林祖傑敲安攻佔得點圈，隨後陳重羽短打推進，邱智呈擊出滾地球送回1分。6局上再由田子杰敲出二壘安打展開攻勢，林培緯以高飛犧牲打再添1分。樂天桃猿6局下展開反攻，張趙紘敲出內野安打後發動盜壘，並藉由守備失誤攻上三壘，許賀捷以高飛犧牲打追回1分。

投手方面，喬登先發4.2局無失分，李其峰接替投0.1局，胡智爲中繼3局穩住戰局。9局下胡智爲被敲安打後退場，由高偉強接手，雖一度投出兩次保送形成壓力，但最終讓馬傑森擊出雙殺打，成功守住1分差勝利。

▲富邦悍將、戴培峰。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 富邦悍將戴培峰台鋼雄鷹中信兄弟王柏融

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