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快訊／政大驚險逆轉延續跨季72連勝　健行科大飲恨淘汰無緣4強

▲政大徐得祈。（圖／大專體總提供）

▲政大徐得祈外線連發，幫助球隊跨季72連勝到手。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

114學年度UBA大專籃球聯賽男一級複賽，24日進行壓軸關鍵最終戰，「跨季71連勝」的衛冕軍政治大學，交手必須贏球，才能延續10年取得晉級4強最終門票的健行科大，健行第4節一度手握12分大幅領先，但政大靠著徐得祈外線攻勢，加上林子皓決勝期連續飆分，最終92比90險勝，跨季72連勝到手，健行科大輸球後也確定淘汰，無緣挺進本屆男子組4強。

此戰開賽政大就面臨危機，當家主力後衛宋昕澔首節遭遇犯規麻煩，讓健行科大找到突破口，首節打完健行科大以26比24領先。

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第2節健行科大持續靠著內、外串聯取得領先，但政大在第2節尾聲頻頻利用轉換快攻，打出11比0攻勢，逆轉47比40超前。所幸健行科大回敬一波8比0攻勢再度要回領先，半場打完健行科大以48比47暫時領先。

兩隊上半場都打出亮眼進攻表現，雙方團隊三分球命中率都超過5成，打出高水準對決。

第3節健行科大攻勢再起，靠著隊長潘偉傑加上主力前鋒廖本謙攜手搶分，一度將領先擴大來到11分之多，政大雖然嘗試追近差距，但健行科大靠著曾睦軒壓哨補籃，3節打完穩住75比68領先。

末節開打後，健行科大陳威宇率先三分冷箭破網，讓健行科大手握80比68領先，但政大依舊靠著吳志鍇的三分球追到9分差，隨後波波卡、林子皓連續強攻得手，政大又咬到僅4分落後。

關鍵時刻健行科大王鼎鈞底線三分冷箭破網，幫助球隊穩住7分領先。但政大仍靠三分球續命，又追到僅剩兩分差距。

隨後林子皓連拿4分，政大反超取得89比87領先，但健行科大陳威宇又是三分冷箭破網要回領先，但政大此時又靠手感最燙的林子皓跳投命中超前，以91比90超前。

健行科大啟用犯規戰術，終場前3秒讓吳志鍇站上罰球線兩罰一中，政大取得兩分領先，健行科大喊出暫停，但潘偉傑弧頂大號三分球出手未能命中，讓政大驚險兩分收勝。

政大贏球後，跨季72連勝到手，健行科大則是淘汰無緣本屆4強，本屆男子組4強名單正式出爐，包括政大、國立體大、虎尾科大以及台灣藝大。

本屆4強決賽將在4月18、19日於台北小巨蛋開打，政治大學4強戰將交手久違重返4強的台灣藝大，至於排名第2位的國立體大則將碰頭虎尾科大。

▲健行科大潘偉傑。（圖／大專體總提供）

▲健行科大飲恨無緣4強，潘偉傑大四賽季就此終結。（圖／大專體總提供）

關鍵字： UBA4強政大健行科大宋昕澔廖本謙潘偉傑台籃

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