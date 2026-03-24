謝國城盃／花蓮扣倒宜蘭續命　南投單局16分大爆發明日對決

▲南投縣打擊爆發單局海灌16分。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

115年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽今（24）日進行敗部賽事，A組由花蓮縣與南投縣搶下勝利挺進，花蓮以9比0「扣倒」宜蘭，南投則在單局猛攻16分，以17比0提前於3局擊敗新竹市，兩隊將於明天正面交手；B組方面，桃園市與彰化縣在敗部成功續命，分別擊敗臺南市與高雄市。

花蓮縣（中原國小）開賽即展開攻勢，首局靠黃翊帆三壘安打帶回2分，隨後再藉由對方守備失誤跑回分數，單局攻下3分奠定基礎。4局上再度發動攻勢，黃翊帆、楊炘達接連敲出二壘安打，帶動球隊再添4分，提前達到扣倒門檻。黃翊帆表示，前兩戰沒有安打，特別調整擊球策略，「把球打平一點」，今天終於開張感到相當開心，「身為隊長多少有壓力。」

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儘管全場敲出11支安打，總教練楊振國仍直言表現仍有進步空間，「看起來有分數，但整體內容還不夠好。」他分析，球隊連日打早場，清晨6點就得起床準備，球員體能多少受到影響。

比賽中還出現一段插曲，原先預計讓先發投手黃詣投滿3局，沒想到3局上捕手楊凱樂誤會指示，自行走上投手丘登板，最終「將錯就錯」完成1.2局投球任務，僅用19球且順利拿下勝投。楊凱樂笑說，「我聽到教練說要換捕手，就以為是我要上去投，結果上去才發現好像誤會了。」他認為自己投球表現不錯，不過仍對捕手位置更有信心。

南投縣（新街國小）則在經歷前一戰1分惜敗後，於此役強勢反彈。前兩局僅得1分的他們，在3局上打線全面甦醒，單局敲出8支安打，外加4次保送與1次野手選擇，連續13名打者上壘，單局攻下16分，一舉奠定勝基。

其中全皓轟出滿貫全壘打，為個人生涯第4轟。他表示，近期因好球帶掌握不佳影響打擊，「這球是偏外角的直球，感覺很好打，就把握住了，現在比較有信心。」他單場3打數3安打、貢獻5分打點，僅差三壘安打即可完成完全打擊，差點在同一局締造雙響砲。

總教練紀俊麟指出，球隊打擊具備長打能力，但對手也會刻意壓制節奏，「一旦節奏被帶走就容易打不好，加上少棒投手丘距離較短，只要稍微遲疑就來不及出棒。」他也期待透過這場比賽，幫助球員逐漸找回打擊手感。

來自南投信義鄉的布農族球員全皓，身高162公分、體重93公斤，是球隊主力一壘手兼投手。他在升四年級暑假才接觸棒球，因覺得有趣而投入訓練。談到偶像，他表示最喜歡中信兄弟張志豪，曾在校內活動中向偶像請教，「我問他投球怎麼變快，他說長距離多用力丟。」至於為何向野手請教投球，他笑說，「因為我對自己的打擊比較有信心。」

▲花蓮縣楊凱樂中繼1.2局收勝投。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）