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企業射箭聯賽選秀揭曉！張琁、柯倫祐當狀元　新增複合弓混雙

▲第8屆企業射箭聯賽選秀會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲第8屆企業射箭聯賽選秀會，國體大張琁（右4）被寒舍集團欽點成為狀元。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

邁入第8年的中華企業射箭聯賽今（24日）於運動部大樓舉行年度選秀大會，今年聯賽除了維持寒舍集團、新竹愛山林、新濠建設、新北凱撒及彰化銀行等5支企業勁旅外，最大的亮點莫過於正式宣布新賽季加入「複合弓混雙」項目。本次選秀由來自國立體育大學的女射手張琁奪下「女狀元」頭銜，而目前在國外備戰的柯倫祐則由新北凱撒挑中，榮膺「男狀元」。

擁有首輪第1順位「狀元籤」的寒舍集團，最終選進了國立體育大學的新生張琁。張琁在受訪時笑稱：「真的有夠緊張，第一個被選中有點意外。」有趣的是，由於企業聯賽經常在母校舉辦，張琁曾當過場布與換靶紙的工作人員，她感性表示：「沒想到這麼快就能進來當選手，很希望能從教練袁叔琪她們身上學到東西。」

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在男子選手方面，新北凱撒在首輪挑中了柯倫祐，由於柯倫祐目前正於國外備戰亞洲盃，未能親自出席，但他也透過預錄的影片發表成為「男狀元」的心聲，「這次能當選狀元是我的榮幸，感謝凱撒企業主、領隊以及教練的肯定，新的賽季我會努力展現出最好的自我。」

中華企業射箭聯賽會長邱炳坤在致詞時，特別以「體育瘋子」形容前中華奧會榮譽主席林鴻道，感謝他不顧一切催生這個舞台。邱炳坤強調，今年最關鍵的調整就是配合國際奧會（IOC）新制，納入2028年洛杉磯奧運新增的「複合弓混合團體賽」。新賽季每場次將由原先的5點增至6點比拼（含反曲弓男女單、混雙、男女團及複合弓混雙），大幅提升賽事看頭。

中華民國射箭協會秘書長林政賢指出：「現在談2028年奧運或許太早，但先讓複合弓選手有固定正式比賽的感覺，在國際賽也會有更好的表現，台灣複合弓的競爭力其實非常好。」

在首度舉行的複合弓選秀中，採取獨特的「蓋牌亮牌」方式。去年在射箭世界盃佛羅里達站奪下複合弓混雙銀牌的搭檔陳界綸（男子世界第20）與黃逸柔（女子世界第18），在今日抽籤中不約而同翻出「新北凱撒」的看板。代表出席的「雷母」雷千瑩笑說會長邱炳坤洗牌洗得好：「真的很幸運，回去可以跟公司交代了，希望新加入的夥伴們一起努力。」

▲第8屆企業射箭聯賽選秀會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲第8屆企業射箭聯賽選秀會，新北凱撒團隊。（圖／記者蔡厚瑄攝）

選中新竹愛山林的男子選手潘宇平也大有來頭，他曾是2018年雅加達亞運複合弓混雙金牌得主。潘宇平提到，很感謝企業聯賽加入複合弓，這對提升國內水準幫助極大，「以前每次打開手機都在幻想自己上場比賽的樣子，未來會全力以赴爭取最好成績。」

除了張琁加盟寒舍外，寒舍集團本次共挑選張琁、張譯中、劉詩翎等3人最多；新竹愛山林選入蘇筱斐；新濠建設選中林育淵、嚴子喬；彰化銀行則挑中蘇芯羽與邱丞婕。

▲第8屆企業射箭聯賽選秀會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲第8屆企業射箭聯賽選秀會，新竹愛山林團隊合照。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲第8屆企業射箭聯賽選秀會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲第8屆企業射箭聯賽選秀會，彰化銀行團隊。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲第8屆企業射箭聯賽選秀會，新濠建設團隊。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲第8屆企業射箭聯賽選秀會，新濠建設團隊。（圖／記者蔡厚瑄攝）

關鍵字： 射箭複合弓選秀大會張琁柯倫祐

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