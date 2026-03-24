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棄投從打黃彥博再見安！新北凱撒首戰1比0勝　點名亞運培訓潛力股

▲黃彥博。（圖／記者楊舒帆攝）

▲黃彥博。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

妞新聞盃全國甲組春季聯賽24日進行首日賽事，新北凱撒與屏東紅尾成棒隊上演投手戰，直到9局下，新北凱撒靠著第4棒黃彥博的再見安打，以1比0驚險奪勝。

新北凱撒先發投手陳子傑主投7局，用球數91球，被敲4支安打，送出2次保送，無失分；簡煜恩8局登板未解決打者便留下危機，蔣鎮宇登板「拆彈」，後援2局無失分，送出2次三振，僅被敲1安打，拿下勝投。

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新北凱撒在第4局與第7局都曾攻佔得點圈，但未能把握機會；9局下邱郡敲出單場第3支安打，帶動攻勢，曹家淵選到保送後發動雙盜壘，隨後黃彥博把握建功機會，擊出再見安打打下致勝分。

新北凱撒總教練周宗志表示，「陳子傑是陣中先發輪值穩定的投手，他的整體控球與變化球水準，是隊內王牌。第一場推派他先發，也完成責任局數，在100球內，對他的表現是很好的肯定。」不過他也指出，陳子傑目前球速約落在141至142公里，仍有成長空間。

春季聯賽是球員展現自我的舞台，也有機會爭取國家隊培訓資格。周宗志點名曾傳昇、邱郡及黃彥博具備潛力，其中曾傳昇與邱郡為穩定的中線球員，兼具速度與攻擊能力；年僅20歲的黃彥博則擁有優於同齡的擊球爆發力。

黃彥博在新北凱撒先發打線中年紀較輕，卻扛下第四棒，表現吸睛。周宗志透露，他自爆米花聯盟後段賽事開始擔任第四棒。事實上，黃彥博原本是以投手身份報考入隊，曾飆出148公里球速，但評估其投球經驗仍不足以掌控比賽，因此建議轉為打者發展，若以職棒為目標，機會也相對較大。

黃彥博在高苑時期曾由打者轉任投手，到了台鋼科大又由投手轉回打者，加入新北凱撒一度維持投打都練，最後專注於打者。他笑稱這段經歷「滿精彩的」，但最終目標都是爭取上場機會，也感謝教練團給予舞台。生涯尚未披上國家隊戰袍，因此將亞運培訓視為目標之一；至於是否投入職棒選秀，仍會依春季聯賽表現評估，並與教練團及家人討論。

關鍵字： 黃彥博新北凱撒春季聯賽投手戰再見安打

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