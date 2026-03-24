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中職2026新制上路一次看！投球時間縮短、牽制降為2次

▲12強熱身賽，本壘後方計時器。（圖／記者林敬旻攝）

▲投球計時器。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒聯盟公布2026年賽季比賽辦法修定內容，包含投球計時、牽制次數、暫停時間與換投時間等多項規範，並針對跑壘與守備相關判定進行調整。相關新制將自本季熱身賽起正式實施。

聯盟表示，本次修定源自今年1月26日召開的季前總教練會議決議，配合比賽節奏與場上判定一致性進行調整。其中投球計時部分，壘上無人時由原本20秒縮短為18秒，壘上有人則由25秒調整為23秒，其餘計時規定維持不變。

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牽制規定方面，壘上有人時，同一打席內投手牽制（含退板）次數由3次下修為2次。暫停時間則統一為40秒，無論教練或野手暫停皆適用，並明確規範起算時間點。

在換投與換局時間上，換投熱身時間調整為90秒內完成，戶外牛棚以跨越界外線、室內牛棚以進入場內開始計時；換局時間維持2分鐘，但若捕手涉及攻守轉換特定情況，則延長至2分20秒。

此外，聯盟也針對擊球跑壘員跑向一壘後段3呎區妨礙守備的判定進行補述，明確規範跑壘位置與是否構成妨礙的認定標準；同時針對跑壘員衝過二壘的行為訂定違規條件，避免影響守備判決。

裝備部分則新增規範，滑壘手套僅能作為防護用途，不得具備延伸觸壘功能，若違規將禁止使用。另自本季起，教練暫停期間將開放相關人員遞送毛巾予場上選手。

規定變革細項如下：

【投球計時規定】
壘上無人時，投手必須在倒數18秒歸零前啟動投球；（原20秒）
壘上有人時，投手必須在倒數23秒歸零前啟動投球；（原25秒）
其餘計時規定不變。

【牽制】
壘上有人時，同一打席最多牽制（含退版）2次。（原3次）

【暫停時間】
無論教練暫停或野手暫停，時間皆為40秒。
野手暫停以主審宣告暫停後開始計時；教練暫停以跨越界外線開始計時。
（原野手暫停15秒，教練暫停40秒、需要翻譯為60秒。）

【換投時間】
90秒內必須完成熱身。（原自主審宣告換投後2分鐘）
戶外牛棚以跨越界外線開始計時；
室內牛棚以進入場內開始計時。

【換局時間】
維持2分鐘規定。但若捕手為前半局最後擊球員或跑壘員，或該局首位擊球員，時間為2分20秒。

【擊球跑壘員跑向一壘後段3呎區妨礙野手接傳球認定】
修改規則補述3.06(A)項規定，完整規定如下：
(A) 在野手將球傳向一壘時，擊球跑壘員左腳或右腳踩在3呎區內或界外線上，皆為合法跑壘行為，即使被野手所傳之球觸及身體時，亦不會被判出局。（原僅限左腳）
(B) 擊球跑壘員一開始跑於不合法的界外線內側或3 呎線外側，即使在最後一步跑於合法的3呎區，在踏觸一壘壘包前，被該傳球碰觸到身體時，則判定為妨礙守備。
(C) 擊球跑壘員跑於界外線內側或3 呎線外側，致使野手所傳之球無法順利接球時（例如：傳球接近跑壘員身體），造成接球之野手閃躲或失誤，則判定為妨礙守備；但若所傳出之球偏離路線過遠，致使野手需離開壘包接球時，則不判定妨礙守備。

【跑壘員衝過二壘的違規跑壘行為】
2出局，跑壘員攻佔一、三壘或滿壘，擊球員擊出內野滾地球，一壘跑壘員為避免被封殺，未以滑壘方式上二壘，而以直接跑過二壘的衝壘行為（即使踏過二壘後有繼續跑向三壘的行為），此時若為安全上壘，裁判員亦將以違規跑壘行為宣告出局，得分不算。
但跑壘員以正常繞壘行為企圖再進佔三壘，則不認定為違規跑壘。

【滑壘手套】
滑壘手套僅能作為防護使用，不可具備延伸觸壘的功能。裁判員若認定違反前述規定，得禁止使用。

【教練暫停時允許相關人員遞送毛巾予場上選手】
僅允許在教練暫停期間，相關人員可遞送毛巾予場上選手。
 

關鍵字： 標籤:中職投球計時牽制次數跑壘規定滑壘手套

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