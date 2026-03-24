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剩下場次「全輸」也行！　領航猿率先晉級PLG季後賽

▲桃園璞園領航猿盧峻翔、富邦勇士陳又瑋。（圖／PLG提供）

▲桃園璞園領航猿率先晉級本季PLG職籃季後賽。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃2025-26賽季進入最後例行賽階段，本季戰績獨走的衛冕軍桃園璞園領航猿，繼日前拿下EASL東超聯賽亞軍後，24日也由PLG聯盟公告確認，已經取得晉級季後賽資格。領航猿即便剩餘10場例行賽「全輸」，也將因為與聯盟另外3隊的對戰取得絕對優勢，將取得較高名次，保底至少拿下例行賽第3名，率先取得本季的季後賽門票。

PLG聯盟今日稍早一度公告，領航猿只要再贏1場或是目前排名墊底的洋基工程再輸1場，就將取得季後賽晉級資格。

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不過下午聯盟緊急發出公告表示，聯盟賽務反覆核算，領航猿於03/15（G31）賽後，剩餘場次為10場，勝場數為13，其戰績經推論與計算下，即使後續賽程中全敗，仍存在對其他球隊間之對戰取得較多勝場之優勢，因而取得較高名次。

綜上所述，領航猿在例行賽中最終保底名次為第3名，所以確定成為第1支取得季後賽門票的球隊。

PLG職籃上周因應東超季後賽，並未安排賽事，例行賽將於本周重啟，目前除了領航猿取得晉級季後賽資格外，台鋼獵鷹9勝9敗排名第2位，台北富邦勇士6勝11敗，日前也宣布領隊許晉哲將回鍋兼任總教練，至於洋基工程3勝10敗仍是墊底爐主。

關鍵字： 領航猿PLG季後賽台籃

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