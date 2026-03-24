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HVL決賽週五開戰！華僑男排不敗金身衝冠　東山女排目標隊史第8冠

▲114學年度高中排球甲級聯賽決賽記者會。（圖／運動部提供）

▲114學年度高中排球甲級聯賽決賽記者會。（圖／運動部提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

114學年度高中排球聯賽（HVL）甲級決賽3月27日至29日在國立臺灣體育運動大學體育館登場，運動部黃筱棻專門委員今（24）日在決賽記者會中鼓勵各位選手盡情享受決賽舞臺，不論最後結果如何，與隊友並肩作戰的過程，都將成為最美好的青春回憶，也是未來人生道路上的重要養分。

男子組華僑高中來勢洶洶，在預、複賽階段保持不敗戰績，劍指最終冠軍寶座。福誠高中展現頑強的韌性，複賽首輪五場賽事皆與對手鏖戰至第五局才分出勝負，最終以第二種子之姿挺進決賽。

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衛冕軍豐原高商雖然在複賽首戰與福誠高中激戰中落敗，但隨即調整狀態、重振士氣，順利闖入決賽。內湖高工延續穩健表現，已連續七年躋身六強，期許今年成績更上層樓。

建國中學首度叩關六強決賽，面對強敵環伺將全力拚搏，續寫隊史新頁。苑裡高中本屆注入新血，陣中七名高一生力軍來自去年苑裡高中國中部在國中排球聯賽奪冠的班底，團隊士氣高昂，誓言衝擊隊史首座冠軍金盃。

女子組東山高中氣勢如虹，僅在複賽最後一場失掉一局，展現強大主宰力，目標直指隊史第八冠。

內湖高中是唯一從強敵東山高中拿下一局的隊伍，將以挑戰者姿態力拚最高榮耀。去年奪得亞軍的華僑高中，期盼超越自我，再創佳績。傳統勁旅中山工商蓄勢待發，將以最佳狀態迎戰各隊。

北港高中漸入佳境，期待在競爭激烈的決賽舞臺脫穎而出。鶯歌工商憑藉團隊戰力穩步向前，將以無畏的態度迎接挑戰。

高中排球聯賽精彩可期，歡迎所有民眾進場觀賽，也可以透過民視台灣台152頻道、Youtube名衍行銷運動頻道及Hami Video觀看現場直播，運動部誠摯邀請大家一同觀賞熱血的高中排球聯賽，為支持的學校及球員加油。

關鍵字： HVL排球華僑高中東山高中

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