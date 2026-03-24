115年全中運嘉義登場！圭賢重磅降臨選手之夜　3月25日線上線下同步索票

▲「115年全國中等學校運動會」宣傳記者會。（圖／運動部提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

運動部成立後首場全國性大型學生綜合運動賽會「115年全國中等學校運動會」即將於4月18至23日在嘉義縣登場。運動部今（24）日舉辦開幕宣傳記者會，由運動部洪志昌次長與嘉義縣長翁章梁共同宣告全中運競技舞臺已準備就緒，預計迎接超過2萬名來自各縣市的選手與隊職員齊聚嘉義。

運動部洪志昌次長表示，全中運是我國中學生運動競賽最高層級的綜合型賽會，也是培育優秀運動人才的重要舞臺，期許年輕選手能在專業賽場上挑戰自我、突破極限。嘉義縣長翁章梁也誠摯邀請全國民眾，在賽會期間到嘉義為年輕小將加油，並走訪在地美食與自然景點，感受嘉義活力。

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▲運動部洪志昌次長出席全中運宣傳記者會。（圖／運動部提供）

本屆全中運以「超越在嘉義」為主軸，共計舉辦 21 種運動競賽，包括田徑、游泳、羽球、桌球、跆拳道等熱門項目。開幕典禮於4月18日在嘉義縣立棒球場盛大舉行，演出內容涵蓋街舞、原聲合唱團及擊樂團，並搭配高空特技、無人機及煙火展演。

最受矚目的「選手之夜」名單也正式宣布，今年力邀韓國人氣偶像圭賢重磅登場，並串聯全能歌手鼓鼓（呂思緯）、創作偶像婁峻碩、幸福歌姬梁文音及人氣女團AKB48 Team TP等超強卡司接力開唱。

活動門票將於3月25日上午11時開放線上索票，民眾可透過 Accupass 系統索取；另自3月25日下午1時起，於嘉義縣立圖書館及嘉義縣表演藝術中心提供實體票券供民眾索取。