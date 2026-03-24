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班提爾成無解進攻機器！率夢想家7連勝奪TPBL單週MVP

▲班提爾奪下單週最有價值球員。（圖／TPBL提供）

▲班提爾奪下單週最有價值球員。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL第二十一週單週最有價值球員（MVP）由班提爾拿下，福爾摩沙夢想家上週作客和平籃球館踢館臺北台新戰神，班提爾以近乎完美的進攻表現主宰全場，不僅帶領球隊收下七連勝，突破聯盟本季最長連勝紀錄，也以單週效率值 44 高居聯盟第一，力壓多位表現亮眼的球員，榮膺該週MVP。

班提爾3月22日賽事從開局便展現火燙手感，無論外線投射或持球切入皆無往不利。外線三分球8投6中，命中率高達75%，多次在關鍵時刻拉開比分；同時也透過切入突破與身體對抗製造機會，不斷撕裂對手防線，成為夢想家進攻端最難以阻擋的存在。

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除了得分爆發，班提爾在場上亦展現全能身手，全場繳出32分、14籃板、5助攻、2抄截、1阻攻的全面數據，效率值高達 44，不僅為全場最佳，也在當週聯盟所有球員中排名第一。相較之下，即便同週繳出優異表現的球員，如奪得兩勝的馬可（效率值34）與大三元製造機克羅馬（效率值32），仍難以撼動班提爾的整體影響力。

值得一提的是，班提爾不僅在場上表現亮眼，場下與隊友之間的默契與情感也持續升溫。從比賽中頻繁的互動與串聯，到賽後訪談主動邀請隊友一同入鏡，都展現出他已完全融入球隊體系，成為夢想家不可或缺的一員。

從外線火力到全能數據，再到團隊氛圍的帶動，班提爾用一場近乎無懈可擊的表現，證明自己在攻守兩端的統治力與價值，也讓夢想家持續保持競爭力。在這樣高水準的對決中，球星發光、團隊成形，也再次展現籃球最純粹的魅力——籃球，怎能不愛。

關鍵字： 班提爾夢想家TPBLMVP七連勝

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