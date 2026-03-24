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Yes Sir獅紫軍來襲！攻城獅跨界陸軍司令部推限定迷彩球衣、還有兩位一日Muse Girls　

▲「Yes Sir獅紫軍」主題週的主視覺特別選定在湖口陸軍聯合兵種584旅取景。（圖／新竹御嵿攻城獅提供）

▲「Yes Sir獅紫軍」主題週的主視覺特別選定在湖口陸軍聯合兵種584旅取景。（圖／新竹御嵿攻城獅提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

新竹御嵿攻城獅球團24日宣布，將於3月28日至3月29日在主場舉辦「Yes Sir獅紫軍」主題週，為陸軍喝彩。今年適逢陸軍司令部80週年部慶，本次主題週不僅是攻城獅隊史首次與國軍進行正式且深度的跨界合作，更是陸軍司令部部慶系列活動的強打宣傳。攻城獅將於本週末在新竹縣體育館分別迎戰新北中信特攻與桃園台啤永豐雲豹，獅群們將披上紫色迷彩戰袍，展現捍衛主場的堅毅決心。

本次主題週的主視覺特別選定在湖口陸軍聯合兵種584旅取景，由球星高國豪、曾柏喻、蔡宸綱、劉丞勳與中華民國陸軍新式裝備「M1A2T艾布蘭戰車」、「拖式2B飛彈車」、「CM34裝步戰鬥車」共同拍攝，展現威猛的軍武氣息。

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▲「Yes Sir獅紫軍」主題週的主視覺特別選定在湖口陸軍聯合兵種584旅取景。（圖／新竹御嵿攻城獅提供）

▲「Yes Sir獅紫軍」主題週的主視覺特別選定在湖口陸軍聯合兵種584旅取景。（圖／新竹御嵿攻城獅提供）

3月28日活動首日，將由陸軍人形氣偶與攻城獅吉祥物瑞迪帶來活力開場，並由高國豪代表攻城獅球團與陸軍代表共同領唱國歌，在壯麗的展護國旗儀式中揭開序幕；3月29日則加碼帶來最具張力的陸軍特戰戰技操演及樂、儀隊演出。攻城獅球團張樹人總經理表示：「這次合作象徵著『保家衛國』與『捍衛主場』精神的結合，希望透過職業運動隊伍影響力，讓球迷親身感受陸軍的榮耀與力量。」

為了致敬陸軍司令部80週年部慶，攻城獅首度推出限定「迷彩球衣」，設計細節極具巧思，透過多層次迷彩堆疊出作戰時的偽裝感，胸前隊徽更採用軍事標記字體呈現。另外，球衣背後特別印有「陸軍司令部80週年部慶」專屬識別，此設計將完整保留於市售球迷版球衣，單件售價為$1580。

▲攻城獅「Yes Sir獅紫軍」主題週。（圖／新竹御嵿攻城獅提供）

▲本週末攻城獅球員將披上紫色迷彩戰袍 展現捍衛主場的堅毅決心。（圖／新竹御嵿攻城獅提供）

此外，球團與陸軍司令部聯手開發四款球員應援毛巾，分別是高國豪、劉丞勳、曾柏喻、德魯，將球員場上特性與陸軍新式裝備的優異性能精準結合，單件售價為$499。讓每一位進場的獅紫軍都能身著應援裝備，與攻城獅一同並肩作戰。

除了精彩的場內儀式與戰技表演，本週末更有兩位職業排球啦啦隊嘉賓棠棠與十一客串擔任「一日Muse Girls」。特別的是，棠棠過去曾在國防部藝工隊服役長達5年半，此次以一日慕獅身分參與軍事主題週，展現剛柔並濟的魅力。在球場西側環廊區，球團特別規劃「單兵作戰挑戰區」，球迷完成指定任務即可獲得象徵榮譽的限量「結訓令證書」。此外，為回饋廣大國軍弟兄與獅紫軍，本週末只要出示軍人證或是穿著迷彩服飾親臨現場購票，即享有「買一送一」專屬優惠。數量有限，售完為止，邀請獅紫軍們本週末齊聚新竹縣體育館捍衛主場。

▲兩位職業排球啦啦隊嘉賓棠棠與十一將客串擔任「一日Muse Girls」。（圖／新竹御嵿攻城獅提供）

▲兩位職業排球啦啦隊嘉賓棠棠與十一將客串擔任「一日Muse Girls」。（圖／新竹御嵿攻城獅提供）

關鍵字： 攻城獅陸軍迷彩球衣主題週

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