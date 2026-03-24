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太空人先發輪值競爭激烈　鄧愷威、曾旅台瑞恩預計長中繼出發

▲▼瑞恩（Ryan Weiss）。（圖／達志影像／美聯社）

▲前富邦悍將洋投瑞恩（Ryan Weiss）本季加盟大聯盟休士頓太空人。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

曾在中職富邦悍將、韓職韓華鷹擔任先發的瑞恩（Ryan Weiss），新球季將以不同角色迎接大聯盟挑戰，休士頓太空人已確定開幕輪值名單，瑞恩未能擠進先發群，預計以長中繼身份開季。

太空人本季開幕輪值由布朗（Hunter Brown）、布羅斯（Mike Burrows）、哈維爾（Cristian Javier）、今井達也與麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）組成，整體競爭激烈，隊內頂級新秀阿里格提（Spencer Arrighetti）也被下放3A，顯示先發席位競爭之嚴峻。

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根據《休士頓紀事報》報導，瑞恩開季將與鄧凱威、布魯巴（A.J. Blubaugh）一同負責長中繼角色，未來若球隊轉為6人輪值，阿里格提預計將優先升上大聯盟，可能進一步壓縮瑞恩、鄧愷威的先發空間。

報導也指出，瑞恩雖然過去兩年在韓職主要擔任先發投手，且本人也偏好先發定位，但在太空人體系中，牛棚反而被視為更能發揮其價值的位置。

▲▼鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

▲旅美台將鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB休士頓太空人瑞恩鄧愷威

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