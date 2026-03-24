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李政厚熱身賽火燙！適時長打＋打擊率破4成　MLB開幕戰先發有望

▲李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

▲李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

舊金山巨人韓籍外野手李政厚在開季前維持火燙手感，24日對墨西哥聯盟蒙特雷蘇丹熱身賽敲出適時二壘打，近期連續好表現也讓他有望以先發身份迎接MLB開幕戰。

李政厚此役擔任第4棒、鎮守右外野，3局下在2出局一、二壘時擊出沿一壘邊線的二壘打，送回隊友阿拉耶斯（Luis Arraez），貢獻1分打點。全場2打數1安打，隨後在8局退場休息，巨人全隊轟出3發全壘打，以10比2大勝對手。

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李政厚今年春訓狀態火熱，8場出賽繳出打擊率0.455（22打數10安打）、1轟、4打點、4得分，OPS高達1.227，展現極佳打擊手感。結束世界棒球經典賽（WBC）後回歸球隊，他也在對戰守護者的熱身賽敲出春訓首轟，持續維持高檔表現。

巨人季前補進中外野手貝德（Harrison Bader），李政厚本季改守右外野，守備負擔降低，也被看好能繳出優於去年（打擊率0.266、OPS 0.734）的成績。

相較之下，其餘韓籍大聯盟球員開季狀況不一。金慧成（道奇）雖在春訓打擊率0.407，仍被下放小聯盟，連兩年從小聯盟開季；金河成（勇士）則因手指肌腱傷勢仍在復健，預計最快5月回歸。剛加入教士的宋成文也不會從大聯盟開季。

因此，2026年MLB開幕戰韓籍球員中，預計僅有李政厚能登場亮相。巨人將於26日在主場迎戰洋基。

關鍵字： 李政厚巨人隊MLB開幕戰韓籍球員春訓表現

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