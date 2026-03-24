杜蘭特轟40分、森根大三元無用　公牛7人得分上雙擊墜火箭

記者杜奕君／綜合報導

休士頓火箭24日踢館芝加哥公牛，杜蘭特（Kevin Durant）全場狂轟40分，森根（Alperen Sengun）也攻下33分大三元強勢表現，但地主公牛展現團隊籃球能量，全場共7人得分達雙位數，塞克斯頓（Collin Sexton）替補飆進25分，帶動公牛以132比124贏球擊敗火箭。

▲公牛塞克斯頓領軍撂倒強敵火箭。（圖／路透）

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此戰公牛開賽就展現地主氣勢，塞克斯頓首節就獨拿17分，讓公牛首節就進帳41分，取得20分大幅領先。

雖然火箭靠著明星長人森根搶攻追分，但公牛憑藉首節足夠優勢，半場打完仍以65比48大幅領先。

下半場開打後，森根與杜蘭特再度攜手搶分，兩人單節都有12分進帳的強勢演出，讓火箭3節打完追到僅8分差距。

末節火箭仍靠杜蘭特、森根兩大球星不斷追分，終於順利將比分扳平，不過兩隊激烈拉鋸下，公牛在最後關頭團隊群起發揮，反觀火箭決勝期僅剩杜蘭特一人苦撐，最終公牛仍以8分之差驚險在主場奪勝。

公牛全場以塞克斯頓拿下25分、4籃板、2助攻、3抄截最佳，布澤利斯（Matas Buzelis）也有23分貢獻。

至於火箭方面，杜蘭特飆出全場最高40分外帶7籃板、5助攻，森根33分、13籃板、10助攻，湯普森（Amen Thompson）則有23分貢獻。

火箭此戰雖然輸球，但目前仍以43勝28敗排名西區第6位，僅落後給丹佛金塊與明尼蘇達灰狼半場勝差。

▲火箭杜蘭特狂轟40分無用，球隊仍不敵東區後段班公牛。（圖／路透）