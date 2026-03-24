運動雲

>

杜蘭特轟40分、森根大三元無用　公牛7人得分上雙擊墜火箭

記者杜奕君／綜合報導

休士頓火箭24日踢館芝加哥公牛，杜蘭特（Kevin Durant）全場狂轟40分，森根（Alperen Sengun）也攻下33分大三元強勢表現，但地主公牛展現團隊籃球能量，全場共7人得分達雙位數，塞克斯頓（Collin Sexton）替補飆進25分，帶動公牛以132比124贏球擊敗火箭。

▲火箭杜蘭特、公牛塞克斯頓。（圖／路透）

▲公牛塞克斯頓領軍撂倒強敵火箭。（圖／路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

此戰公牛開賽就展現地主氣勢，塞克斯頓首節就獨拿17分，讓公牛首節就進帳41分，取得20分大幅領先。

雖然火箭靠著明星長人森根搶攻追分，但公牛憑藉首節足夠優勢，半場打完仍以65比48大幅領先。

下半場開打後，森根與杜蘭特再度攜手搶分，兩人單節都有12分進帳的強勢演出，讓火箭3節打完追到僅8分差距。

末節火箭仍靠杜蘭特、森根兩大球星不斷追分，終於順利將比分扳平，不過兩隊激烈拉鋸下，公牛在最後關頭團隊群起發揮，反觀火箭決勝期僅剩杜蘭特一人苦撐，最終公牛仍以8分之差驚險在主場奪勝。

公牛全場以塞克斯頓拿下25分、4籃板、2助攻、3抄截最佳，布澤利斯（Matas Buzelis）也有23分貢獻。

至於火箭方面，杜蘭特飆出全場最高40分外帶7籃板、5助攻，森根33分、13籃板、10助攻，湯普森（Amen Thompson）則有23分貢獻。

火箭此戰雖然輸球，但目前仍以43勝28敗排名西區第6位，僅落後給丹佛金塊與明尼蘇達灰狼半場勝差。

▲火箭杜蘭特、公牛塞克斯頓。（圖／路透）

▲火箭杜蘭特狂轟40分無用，球隊仍不敵東區後段班公牛。（圖／路透）

關鍵字： NBA杜蘭特森根大三元火箭公牛塞克斯頓

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／勇士猛將穆迪左膝嚴重變形傷退　主帥柯爾：狀況確實不好

快訊／勇士猛將穆迪左膝嚴重變形傷退　主帥柯爾：狀況確實不好

快訊／驚悚！勇士猛將才復出砍23分　穆迪左膝嚴重變形傷退

快訊／驚悚！勇士猛將才復出砍23分　穆迪左膝嚴重變形傷退

雷霆強勢「12連勝」！　2哥威廉斯復出砍18分轟垮傷兵潮七六人

雷霆強勢「12連勝」！　2哥威廉斯復出砍18分轟垮傷兵潮七六人

湖人金童唐西奇場均42.3分奪單周MVP　「球3弟」博爾生涯首度獲獎

湖人金童唐西奇場均42.3分奪單周MVP　「球3弟」博爾生涯首度獲獎

又失業了！曾單季場均24分超級砍將　湯瑪斯本季第2度遭釋出

又失業了！曾單季場均24分超級砍將　湯瑪斯本季第2度遭釋出

我不是超人！跟腱撕裂10個月回歸　綠衫軍少主坦圖談低迷狀態沮喪

我不是超人！跟腱撕裂10個月回歸　綠衫軍少主坦圖談低迷狀態沮喪

薪水砍到剩7分之1仍追夢　河村勇輝雙向合約拚站穩NBA

薪水砍到剩7分之1仍追夢　河村勇輝雙向合約拚站穩NBA

你們是我們的驕傲！領航猿奪東超亞軍返台　機長暖心廣播打氣

你們是我們的驕傲！領航猿奪東超亞軍返台　機長暖心廣播打氣

當三上悠亞的同學　夢想家「夢想點點名」主題周登場

當三上悠亞的同學　夢想家「夢想點點名」主題周登場

林志傑引退特展《致傑：傳奇之路BE THE BEAST》　早鳥票24日開賣

林志傑引退特展《致傑：傳奇之路BE THE BEAST》　早鳥票24日開賣

【搶在漲價前！】全台加油站塞爆「馬路變停車場」　晚來恐等30分鐘

熱門新聞

李凱威簽8年長約有望晉升「億元男」　郭天信好薪情月薪再突破

快訊／驚悚！勇士猛將才復出砍23分　穆迪左膝嚴重變形傷退

告別分散！ 緯來推運動影音平台　中信兄弟主場全面轉移

佐佐木朗希控球大亂連續保送　罕見好球全場鼓掌場面引熱議

狠酸佐佐木朗希能力不到　美記者震怒：真的要讓他大聯盟登板？

費仔效應！網挖3台美混血　康威爾曾參與穀保訓練、尤德探棒協

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李凱威簽8年長約有望晉升「億元男」

2驚悚！勇士猛將穆迪　左膝變形傷退

3告別分散！ 緯來推運動影音平台

4佐佐木朗希控球大亂連續保送退場

5狠酸朗希　美記者：真要讓他大聯盟登板？

最新新聞

1專利上場、運動升級　台灣專利超級站展現運動產業創新動能

2李政厚火燙！B開幕戰先發有望

3杜蘭特轟40分無用　公牛擊墜火箭

4王彥程放鬆是突破點　分享旅韓生活

5悍將不一樣了！內野座位升級

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【原地出道吧】13歲國中生登攻城獅舞台！精準卡點＋表情到位超厲害

【費仔認真超寵粉】一聽見台灣粉絲喊他 立刻丟下球袋小跑而來❤️

【蒙面熱舞太撩人】李雅英一摘眼罩秒變陽光笑容！反差萌炸開XD

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

粉絲喊：黃麗玲的兵！　A-Lin嚇到「B...？」

【這大餐真的辣】超稀有畫面流出！穿山甲整臉埋進「紅火蟻窩」狂嗑吃到飽

【搶在漲價前！】全台加油站塞爆「馬路變停車場」　晚來恐等30分鐘

柳演錫新劇遭附身妖嬌大跳　私下與IVE COVER〈LOVE DIVE〉

【自己的財位自己選】買了超有個性的財神爺！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366