韓職MVP龐塞確定列入大聯盟輪值　春訓防禦率僅0.66超亮眼

▲龐塞（Cody Ponce）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

去年締造壓倒性成績的韓國職棒年度MVP龐塞（Cody Ponce），將站上大聯盟開幕輪值舞台，多倫多藍鳥球團近日確定讓他以第4號先發身份開季。

藍鳥預計在3月28日至30日對戰運動家的開幕系列賽，由高斯曼（Kevin Gausman）、席斯（Dylan Cease）、勞爾（Eric Lauer）依序先發；接著31日起對洛磯的系列賽，將由龐塞、薛澤（Max Scherzer）與高斯曼接力登板。

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龐塞在春訓表現相當亮眼，5場登板投13.2局，拿下2勝、防禦率0.66，送出12次三振，被打擊率僅0.152，WHIP0.80，雖然樣本數不大，但已展現出足以在大聯盟站穩輪值的潛力。

不過藍鳥輪值仍存在變數，目前陣容被視為暫定版本，包括貝里歐斯（José Berríos）、比伯（Shane Bieber）與伊薩維吉（Trey Yesavage）等傷兵回歸後，輪值可能重新洗牌，若龐塞開季表現不穩，後續也可能被調往牛棚。

龐塞去年效力韓職韓華鷹，出賽29場投180.2局，繳出17勝1敗、防禦率1.89與252次三振的統治級成績，最終榮膺年度MVP，季後也以3年3000萬美元加盟藍鳥。

回顧歷史，過去能在大聯盟開幕輪值亮相的韓職出身投手僅有4人，包括柳賢振、凱利（Merrill Kelly）、費迪（Erick Fedde）與弗萊森（Chris Flexen），如今龐塞成為第5人。