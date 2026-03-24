悍將不一樣了！內野座位升級　開幕周羅力+神犬開球啦啦隊全員到

▲▼富邦悍將主視覺。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將迎接隊史10週年，主場開幕戰將於4月3日、4日在新莊棒球場登場，主題定為「BLUE POWER#不一樣了」，球團邀請傳奇投手羅力（Mike Loree）與近期因經典賽預測爆紅的「神犬」萊芙擔任開球嘉賓，並安排Fubon Angels全員到齊，打造開幕週活動。

悍將在休季期間針對新莊棒球場進行多項升級，包括內野座椅全面更新為大巨蛋同等級，並強化內野護網與擴大防護範圍，同時於右外野新增應援舞台，提升球迷觀賽與應援體驗。此外，球團也與富邦人壽合作，優化無障礙設施與新增親子廁所，改善球場整體環境。

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▲富邦悍將開幕戰主題日進場贈品_。（圖／富邦悍將提供）

開幕週兩日購買內野門票的球迷可獲得限定贈品，包括「十週年應援T-Shirt」，3日為「力量藍」、4日為「榮耀藍」，另提供《BLUE POWER 2026悍將特刊》及氣泡水等入場禮，增添觀賽樂趣。

活動方面，4月3日將由羅力回到新莊開球，並舉辦限額50名的球迷見面簽名會；4日則由「神犬」萊芙登場開球。兩天賽前皆安排應援教學活動，由Fubon Angels帶領球迷熟悉應援節奏，4日另舉辦新成員見面會，讓球迷認識新陣容，為新球季揭開序幕。

▲▼富邦悍將，內野一般區全面換新為大巨蛋同等級座椅。（圖／富邦悍將提供）