DAZN取得日職轉播大滿貫　3月27日開幕戰6場全播

▲軟銀投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）



記者楊舒帆／綜合報導

DAZN Taiwan宣布取得2026年日本職棒完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟，自3月27日開幕戰起提供多場賽事直播，球迷可透過平台掌握整季日職動態。

2026年日職將於3月27日開打，開幕日當天DAZN Taiwan將轉播6場比賽，兩聯盟12隊全面亮相。其中台灣時間17點起，將首度播出廣島東洋鯉魚主場賽事，為台灣轉播史上的一大突破。隨後17點15分由讀賣巨人在東京巨蛋迎戰阪神虎，上演央聯傳統對決；17點30分太平洋聯盟賽事同步開打，由日本火腿對戰軟銀。

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DAZN指出，本季將提供超過800場例行賽直播，從例行賽、交流戰到季後高潮系列賽皆涵蓋其中，球迷可透過手機、平板、電腦或智慧電視即時收看，同時平台也提供免費賽事精華，讓球迷快速掌握比賽重點。

2026年共有13位台灣球員活躍於日職創新高，包括養樂多徐翔聖、巨人黃錦豪，以及樂天宋家豪、蕭齊、陽柏翔等人；火腿則有古林睿煬、孫易磊與林家正，軟銀包含張峻瑋與徐若熙，西武有林冠臣與林安可，歐力士則有陳睦衡。多名台將分布各隊，也讓新球季關注度持續升高。

DAZN表示，過往電視頻道轉播場次有限，如今透過串流平台可大幅提升觀賽彈性，讓球迷能完整追蹤整季賽事。不過中日龍與廣島東洋鯉魚部分賽事，仍因轉播權限制無法播出。