林志穎睽違5年扛首戰！繳6局好投拚亞運門票　合庫春聯首日開紅盤

▲合庫林志穎。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

妞新聞盃全國甲組春季聯賽24日進行首日賽事，傳統勁旅合作金庫迎戰台北興富發，左投林志穎一夫當關，主投6局奪5K，僅失1分，與林佾葳聯手壓制對手，率隊以4比1搶下春聯首勝。今年名古屋亞運預計將挑選40人培訓名單，春聯表現將成為重點觀察，林志穎也盼能再拚入選培訓隊。

合庫前兩局便發動攻勢，首局靠著兩次保送加上張文賢安打串聯攻佔滿壘，高育瑋擊出高飛犧牲打先馳得點；2局下呂東翰、葉弘仁、陳孝允、張文賢接連安打，再添1分。

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帶著2比0領先，林志穎穩定壓制，前6局僅被敲3安打，並且在3局上化解得點圈危機。直到7局上被林郁祐、林柏安相繼敲安後退場，林佾葳登板後連續解決3名打者，不過台北興富發仍利用邱澤豪的高飛犧牲打追回1分。合庫7局下靠馬文修轟出兩分砲增添保險分，最終以4比1獲勝。打線方面，除了馬文修開轟之外，陳孝允3安猛打賞，呂東翰與葉弘仁都有雙安表現。

合庫總教練王燕國表示，「林志穎日前在與職棒隊交手時中繼表現不俗，因此安排他擔任春聯首戰先發。」原本設定他投5局、80球，但因用球數精簡，延續投到第7局才退場。由於主戰終結者王政浩受傷，林佾葳被設定為終結者人選，此役也讓他小試身手，後援3局無失分，奪下救援成功。林志穎此役主投6局，被敲5安打，送出5次三振，失1分，拿下勝投。

林志穎回顧近期對戰兄弟等隊調整不錯，「就是按照自己的節奏去投。」睽違5年再度擔任春聯首戰先發，他直呼相當開心，「今天狀況不錯，用球數控制得宜才能投到第7局，不過最後一局節奏有點亂掉。」他也提到，近期調整的關鍵在於「放慢節奏」，首戰已收到成效。

亞運是業餘球員的最高殿堂，王燕國看好林志穎繼去年後再度入選培訓隊，林志穎則表示，會將亞運視為目標，「之前在培訓隊壓力較大，狀況也不理想，一直希望找回自己的節奏。」回顧業餘生涯5年，他始終保持對棒球的熱情與正向思考，期盼再次站上國際賽舞台。

合庫去年春季聯賽無緣四強，今年首戰以勝利拿下好彩頭。王燕國透露，去年底3位老將黃健隆、柯景瀚、楊先賢離隊轉任銀行員，今年補進楊家凱、湯羽桐等新血，整體打線變動不大，期望投手群能維持穩定續航力。他坦言，「球隊年齡層偏高，經驗雖然豐富，但續航力仍是一大課題。」

▲合庫林佾葳。（圖／記者楊舒帆攝）