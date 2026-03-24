快訊／勇士猛將穆迪左膝嚴重變形傷退　主帥柯爾：狀況確實不好

記者杜奕君／綜合報導

近9戰苦吞8敗的金州勇士24日作客交手達拉斯獨行俠，勇士靠著傷癒復出的穆迪（Moses Moody）轟下全隊最高23分外帶3籃板、3助攻、3抄截、2阻攻精彩表現，領軍以137比131贏球。但穆迪卻在延長賽遭遇無碰撞嚴峻傷勢，膝蓋當場「扭曲變形」遭擔架緊急抬出球場治療，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）賽後直言，「還不清楚具體情況，但看起來確實不好！」

勇士今日經歷延長賽苦戰後戰勝獨行俠，但此戰傷癒復出，並且表現出色貢獻23分的勇士搖擺人穆迪，卻在延長賽一次抄截後快攻灌籃，在無碰撞情況下遭遇左膝大傷，當場膝蓋骨變形被緊急抬上擔架退場。

穆迪在休息室接受X光檢查，賽後包括勇士一哥「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）也有多名勇士隊友第一時間前往探視，目前穆迪已經帶著厚重護具並拄著拐杖回到勇士休息室。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勇士總教練柯爾賽後受訪時則表示，「穆迪剛剛接受X光檢查，我們還不清楚具體狀況，但看起來確實有些不好。」

目前勇士34勝38敗，幾乎篤定要進行「附加賽」爭取晉級季後賽資格，但此戰又傷了表現火燙的穆迪，對於灣區軍團整體戰力與士氣，無疑又是一次重創。

▲勇士穆迪復出就砍下23分，不料卻遭遇嚴峻傷勢退場。（圖／路透）