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羅伯斯嚴批朗希「每種球路都不好」　但仍力挺續任開季先發

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍強投佐佐木朗希於台灣時間24日春訓對戰洛杉磯天使先發登板，雖未被敲出安打，卻因控球全面失準，僅投2局就送出8次四死球、失5分退場，春訓4場登板防禦率高達15.58，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）直言「每一種球路都不好」，但仍表態力挺，強調不會改變其開季先發定位。

此役佐佐木共用66球，僅32球為好球，好球率48.5%，首局即陷入亂流，面對尼托（Zach Neto）投出觸身球，隨後守備失誤與保送形成滿壘危機，接著對索雷爾（Jorge Soler）、蒙卡達（Yoán Moncada）連續投出擠壘四壞球失分，在未能抓下任何出局數的情況下退場，單局失4分。

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儘管依春訓特殊規則於第2局再度登板，他一度靠內野滾地球與雙殺化解危機，第3局更連續飆出2次三振，短暫穩住局面，但整體控球問題仍未改善，整場比賽從首局到第4局，佐佐木在每一局都讓首名打者以四死球上壘，第4局他再度投出保送後退場，內容極不理想。

比賽過程中，道奇教練團曾在滿壘危機時上丘與佐佐木溝通並給予鼓勵，但仍無法有效改善投球內容，控球穩定性成為目前最大隱憂。

賽後羅伯斯在記者會指出，「他沒辦法把球投進好球帶，每一種球路都不好，他預計會在開季第4戰先發，希望他能更積極攻擊打者。」

羅伯斯進一步強調，「正如我所說，他會在球季第4場先發，因此他必須更積極地面對打者。」並表示，「他之後也會繼續被起用，在現階段考慮其他選項並不具建設性。」

對於目前狀態，羅伯斯也坦言，「不能只用春訓或熱身賽就下定論，但內容確實不好，所要求的水準還要更高，這點他自己知道，我們也知道，接下來就看正式比賽的表現。」

他最後補充，「去年球季後段，他在牛棚負責重要局面，並以良好狀態結束球季，之後在休賽季也針對先發做好準備，不過進入春訓後還沒抓到節奏，這部分確實存在不穩定性，雖然令人遺憾，但這就是大聯盟，最終一切還是看結果，必須靠自己解決問題並拿出表現。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇羅伯斯佐佐木朗希

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