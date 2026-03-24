半場0分、23年來僅3次！詹姆斯賽後說：這就是我的角色

▲洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

洛杉磯湖人今日作客底特律活塞，雖然全場奮力逆轉16分落後，最終仍以110比113惜敗。本場比賽最受熱議的焦點，莫過於湖人一哥勒布朗·詹姆斯（LeBron James）在上半場交出了一份極其罕見的數據單：上場19分鐘、5投0中、得分掛零。這僅是他職業生涯長達23年、1452場比賽中，第3次出現上半場一分未得的情況，前兩次分別要回溯至2010年與更早之前。

比賽首節，詹姆斯在一次爭搶球權時不慎戳傷手指，表情顯得相當痛苦，隨後一度被換下場接受治療。雖然他在次節重返賽場，但顯然將進攻重心完全轉移給了隊友唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）。上半場詹姆斯雖然在得分欄掛零，卻依舊貢獻了6次助攻與4個籃板。

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湖人總教練雷迪克（JJ Redick）賽後為此緩頰，認為詹姆斯打了一場非常「無私」的比賽，雖然幾次戰術設計漏掉了他，但他始終在做正確的決定，而非強行出手。

詹姆斯全場最終繳出12分、9籃板與10助攻的準大三元數據，再次證明了他即便不以得分為主，依然能透過防守判斷與組織進攻來主宰戰場。

當賽後記者問及這場罕見的半場0分表現時，詹姆斯冷靜地表示，「這就是我現在為球隊扮演的角色。為了讓我們贏球，這就是我的角色，比賽就是這樣進行的。」他也強調，自己不會刻意追求個人出手次數，而是順著比賽節奏尋找能幫助球隊的方式。

儘管9連勝遭到終結，詹姆斯對球隊近期的表現仍感到欣慰。他指出，湖人隊在過去幾週沉澱出了強大的「心態韌性」，好幾場落後或被追平的比賽都能頂住壓力翻盤。