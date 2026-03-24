狠酸佐佐木朗希能力不到　美記者震怒：真的要讓他大聯盟登板？

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍強投佐佐木朗希春訓最終測試再度失控，面對洛杉磯天使先發登板2局就出現8次四死球，控球問題未見改善，引發美國媒體質疑其開季進入先發輪值的決策是否正確。

此役佐佐木共用65球面對14名打者，繳出2次三振，但同時出現6次四壞球與2次觸身球，合計8次四死球成為最大致命傷。

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首局即對尼托（Zach Neto）投出觸身球，接著再因守備失誤與保送形成滿壘局面，先後對索雷爾（Jorge Soler）、蒙卡達（Yoán Moncada）投出擠壘四壞球失分，未能抓下出局數便提前退場。

雖然第2局依春訓特殊規則重新登板後，一度靠著滾地球與雙殺守住失分，但整體控球依舊不穩，第3、4局再出現保送，最終留下防禦率15.58的慘澹數據，為大聯盟開季投下陰影。

對於佐佐木的表現，美國媒體也給出嚴厲評價，《Dodgers Blue》記者史皮格爾（Jeff Spiegel）在社群平台直言，「整個春訓期間，我一直在疑惑，為什麼道奇會這麼早就把佐佐木朗希放進先發輪值的一席。」

他進一步指出，「他至今還沒有證明任何（能在大聯盟先發的能力），而這個決定已經產生反效果，現在球隊正陷入『接下來該怎麼辦？』的局面。」對球團決策提出質疑。

此外，他也拋出關鍵疑問，「接下來真的要讓他在MLB登板嗎？還是要承認自己的判斷失誤並改變方針？我非常關注道奇接下來會怎麼做。」

儘管外界質疑聲不斷，道奇仍已規劃佐佐木在開幕第4戰（台灣時間31日）主場對克里夫蘭守護者先發登板。