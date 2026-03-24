快訊／驚悚！勇士猛將才復出砍23分　穆迪左膝嚴重變形傷退

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士24日作客交手達拉斯獨行俠，近9戰苦吞8敗的勇士靠著團隊7人得分達雙位數，包括此戰傷癒復出的穆迪（Moses Moody）轟下全隊最高23分外帶3籃板、3助攻、3抄截、2阻攻精彩表現，但穆迪卻在延長賽遭遇無碰撞嚴峻傷勢，膝蓋當場「扭曲變形」遭擔架緊急抬出球場送醫治療，勇士雖以137比131贏球，卻痛失一員大將。

▲勇士穆迪復出就砍下23分，不料卻遭遇嚴峻傷勢退場。（圖／路透，下圖同）

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近期又苦吞3連敗的勇士，此戰作客獨行俠主場希望止敗，穆迪休養超過20天後回歸上陣，帶給球隊極大貢獻，他和「獨角獸」波辛基斯（Kristaps Porzingis）攜手出擊，幫助勇士在第4節尾聲仍保持領先，但獨行俠克里斯蒂（Max Christie）正規時間終了前1分16秒飆進三分彈，讓雙方打入延長賽。

延長賽勇士靠著波傑姆斯基（Brandin Podziemski）罰球首開紀錄，隨後穆迪又是強勢三分冷箭命中，幫助勇士打出領先氣勢，

但隨後勇士穆迪（Moses Moody）一次快攻情況下，卻出現無碰撞膝蓋「變形扭曲」的驚悚傷勢，當下痛苦倒地，隨後並被擔架抬送出場，當下全場觀眾一片寂靜，希望為穆迪祈禱無事，勇士一哥柯瑞更是神情嚴肅在板凳席不發一語。

隨後場上球員面對這樣的恐怖傷勢狀況，情緒似乎都受到不小影響，雙方都有些無心戀戰狀況，最終勇士在延長賽以137比131取勝，但卻面臨再傷一員大將穆迪的遺憾局面。