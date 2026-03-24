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道奇輪值隱憂？　佐佐木朗希2局8四死球：想尋找自己能做到的事

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍強投佐佐木朗希台灣時間24日在春訓對戰洛杉磯天使先發登板，雖未被敲出安打，卻因控球失準陷入亂流，全場投2局送出多達8次四死球、失5分退場，春訓4場登板防禦率15.58，導致即將到來的新賽季出現高度不確定性。

此役佐佐木共投66球，僅32球為好球，好球率僅48.5%，首局登場即失控，先面對尼托（Zach Neto）投出觸身球，隨後隊友守備失誤與保送形成滿壘危機，再對索雷爾（Jorge Soler）與蒙卡達（Yoán Moncada）投出保送，未解決任何打者便失掉2分並退場，該局共面對5人次送出4次四死球，單局狂失4分。

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第2局佐佐木重新登板，一度再陷無人出局一、二壘危機，但他靠著內野滾地球與雙殺成功止血；第3局他連續飆出2次三振，短暫找回節奏，不過整體控球問題仍未改善，第4局再度投出保送後提前退場，最終留下失5分的成績。

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

賽後佐佐木坦言狀態不理想，「結果並不好，前幾次還能在比賽中修正，但今天做不到，想尋找自己能做到的事，例行賽和春訓是不同的，所以想好好切換。」

事實上，佐佐木本次春訓狀況持續起伏，此前在亞利桑那的3場出賽雖拿下1勝，但防禦率仍高達13.50，加上本場表現，使整體數據進一步惡化，不過球團已確定將他納入開季先發輪值，預計於台灣時間31日對克里夫蘭守護者登板。

值得注意的是，佐佐木在春訓期間已連續3場出現「中途退場後再登板」的特殊調整模式，顯示教練團仍在觀察其比賽適應能力。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇佐佐木朗希

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