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費仔效應！網挖3台美混血　康威爾曾參與穀保訓練、尤德探棒協

▲尤德（Noah Yoder）。（圖／尤德IG）

▲尤德（Noah Yoder）。（圖／尤德IG）

記者楊舒帆／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）中華隊首度徵召台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）參戰後掀起話題，「費仔效應」持續延燒，球迷開始主動挖掘具台灣血統的潛力球員，包括康威爾（Alex Cantwell）、尤德（Noah Yoder），以及大學新秀佛格森（Jadyn Furgason），引發關注。

目前就讀美國大學一級（D1）名校康乃狄克大學的康威爾，是一名具長打能力的捕手，擊球初速可達102英里，並有機會在今年投入美職選秀。他曾在高中時期到穀保家商自主訓練約兩三天，當時曾與他一起訓練的葉弘仁表示，「他跟我一起守游擊，實力很強。」康威爾也曾到新北成棒隊自主訓練，總教練周宗志對他有印象，能蹲捕也能守游擊，他的IG早已追蹤葉弘仁等台灣球員，與台灣連結不淺，只是近期再受到討論。

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另一名受到討論的投手尤德，目前就讀維吉尼亞大學，身高195公分，高中時期就被評為全美第7名右投，最快球速達98英里（約158公里）。他不僅曾多次來台，還能以中文受訪，曾表示「不論先發或後援，只要能上場投球就很開心」，展現對棒球的熱情。據了解，他在2024年時曾透過介紹認識中華棒協工作人員，有意參與U系列國際賽。U系列國家隊需要中華民國護照才能參賽，大聯盟球探、前雷公洋投文雄之子台加混血林立恩就曾入選U18中華隊。

此外，網路上也出現另一名潛力投手佛格森（Jadyn Furgason）的名字。這名來自德州大學的潛力投手，身高6呎2吋（188公分）、體重185磅（84公斤），擁有完整三種球路，速球均速93至95英里、最快96英里，搭配轉速高達2750轉的滑球與變速球，儘管目前其台灣血統尚未確認，但已引起部分球迷關注。

▲康威爾（Alex Cantwell）。（圖／康威爾IG）

▲康威爾（Alex Cantwell）。（圖／康威爾IG）

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