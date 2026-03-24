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雷霆強勢「12連勝」！　2哥威廉斯復出砍18分轟垮傷兵潮七六人

記者杜奕君／綜合報導

衛冕軍奧克拉荷馬雷霆24日雙喜臨門，不僅以123比103大勝受到傷兵潮人手短缺的費城七六人，勇奪「12連勝」，本季因傷至今僅出賽26場的雷霆2當家威廉斯（Jalen Williams）同場也傷癒復出，全場先發繳出18分、4籃板、6助攻，幫助球隊大勝贏球。

例行賽尾聲狂拉尾盤的雷霆，今日作客遠征七六人主場，七六人雙星恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）都高掛免戰牌，喬治（Paul George）則仍被聯盟禁賽，此戰僅能靠著新秀艾奇康（VJ Edgecombe）苦撐。

反觀雷霆此戰則是「慶祝行情」，陣中2當家威廉斯擺脫傷勢，此戰回歸以先發之姿上陣，全場貢獻18分、4籃板、6助攻，加上本季被交易的射手後衛麥肯（Jared McCain）也首度回到前東家七六人主場出賽，全場貢獻13分展現高效率。

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同時雷霆王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）穩定貢獻22分、5籃板、5助攻、1抄截、2阻攻，雷霆自開賽就一路壓制七六人，最終就以20分之差贏球，12連勝到手。

七六人雖然慘敗，但陣中新秀艾奇康表現出色，全場28投14中，砍下7顆三分球進帳生涯次高35分外帶6籃板、4助攻，近3戰場均可轟下31.6分，表現相當出色。

▲雷霆2哥威廉斯復出砍下18分，幫助球隊喜迎12連勝。（圖／路透）

▲雷霆2哥威廉斯復出砍下18分，幫助球隊喜迎12連勝。（圖／路透）

關鍵字： NBA雷霆12連勝吉爾吉斯-亞歷山大威廉斯SGA

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