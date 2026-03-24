大谷翔平敲長打後退場　25日將迎今春首次二刀流登板

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇球星大谷翔平在熱身賽繳出2打數1安打表現後提前退場，並持續維持長打手感；球隊規劃他將於台灣時間3月25日迎來今年春訓首次「二刀流」登板，為開季做好最後調整。

此役對戰天使，大谷以「第1棒、指定打擊」先發出賽，首打席面對左投德特梅爾斯（Reid Detmers），遭外角滑球引誘擊成二壘滾地出局。第2打席在3局1出局時再度對決，還出現一幕趣味畫面，在打擊區接住捕手漏接的彈地球，成為場邊話題，隨後鎖定滑球出擊，擊出左中間方向直擊全壘打牆的二壘安打，擊球初速約178公里，連續2場比賽敲出長打，展現不錯手感。

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第4局1出局時，大谷在第3打席被代打換下，提前結束當天出賽。該局道奇靠著赫南德茲（Teoscar Hernández）陽春砲與羅哈斯（Miguel Rojas）2分砲一度追近比分。

大谷因參加世界棒球經典賽（WBC）返隊較晚，本季熱身賽至今以打者身份出賽4場，累計11打數3安打，打擊率2成73。總教練羅伯斯（Dave Roberts）已確認，他將在3月31日（台灣時間4月1日）對守護者先發登板，而25日對天使的熱身賽預計將是開季前最後一次登板，也將是今春首度以投打「二刀流」身份同場出賽。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）