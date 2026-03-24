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活塞奇兵退湖人！詹皇罕見半場0分仍創長青神蹟　唐西奇32分變「里程悲」　

▲洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

洛杉磯湖人24日作客底特律活塞，雖然當家球星唐西奇（Luka Doncic）全場轟下32分並達成職業生涯第5000個運動戰進球的里程碑，但活塞隊後衛詹金斯（Daniss Jenkins）在關鍵時刻扮奇兵特質，不僅砍下生涯新高的30分，更在讀秒階段連投帶罰鎖定勝局，最終湖人以110比113不敵活塞，火燙的9連勝也宣告終結。

開賽首節，唐西奇東契奇手感火熱，單節11投5中砍下17分，帶領湖人取得27比23領先。然而湖人一哥詹姆斯（LeBron James）在首節爭搶球時不慎戳傷手指，表情痛苦並短暫返回休息室治療。次節活塞發動海嘯般的攻勢，詹金斯與羅賓森（Duncan Robinson）外線火力全開，率隊打出20比8的高潮，活塞單節狂勝17分。半場結束時，活塞以65比52領先。值得一提的是，詹姆斯上半場5投0中一分未得，這是他自2010年以來首次出現半場0分的罕見情況。

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易籃後，活塞羅賓森連續三分命中將分差擴大至16分，金塊與活塞的戰況一度陷入一面倒。湖人此時由里夫斯與唐西奇聯手止血，詹姆斯也找回進攻節奏，三巨頭聯手在第三節打出12比2的攻勢將比分追平。末節雙方陷入肉搏戰，多次互換領先位置，

末節倒數40秒，湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）兩罰全中，幫助球隊以108比107反超比分。隨後活塞詹金斯展現強大心理素質，先是造犯規兩罰全中奪回領先，雖然湖人里夫斯（Austin Reaves）隨即拋投命中讓湖人再次以110比109佔據上風，但詹金斯在底線跳投得手，將比分改寫為111比110，最後詹金斯再次站上罰球線並穩穩命中兩球，活塞取得3分領先，湖人最後一波進攻交給手感最熱的唐西奇，但他弧頂嘗試追平未果，湖人最終以3分之差惜敗。

唐西奇全場29投11中，繳出32分、7籃板、6助攻，詹姆斯下半場甦醒，最後繳出12分、10助攻、9籃板準大三元，里夫斯有24分進帳。

▲洛杉磯湖人唐西奇（Luka Doncic）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯湖人唐西奇（Luka Doncic）。（圖／達志影像／美聯社）

儘管湖人輸球，詹姆斯依舊在歷史紀錄冊上續寫傳奇，40歲後已累積30次兩雙數據，排名NBA歷史第一；同時連續兩場比賽助攻達10次，刷新了單場助攻10次以上的最年長球員紀錄。此外，詹姆斯已連續1452場比賽得分達8分以上，繼續刷新這項高懸的聯盟紀錄。唐西奇則達成連續10場得分30分以上的表現，可惜里程碑之夜未能帶回勝利。目前湖人戰績來到46勝25負，仍位居西區第3名。

關鍵字： 湖人活塞NBA唐西奇詹姆斯

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