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味全龍推徐若熙福岡熱血應援團　李多慧、林襄領軍5天4夜赴日觀戰

▲応援風景風船。（圖／福岡軟銀鷹提供）

▲応援風景風船。（圖／福岡軟銀鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍宣布攜手東南旅遊推出「福岡熱血應援團」海外觀戰行程，由啦啦隊成員李多慧、林襄等人領軍，將於5月21日前往福岡軟銀鷹主場觀戰，展開5天4夜的日本職棒應援之旅，邀請球迷一同參與跨海應援體驗。

味全龍表示，此次行程主打結合棒球觀戰與旅遊體驗，預計前往「MIZUHO PayPay DOME FUKUOKA」欣賞福岡軟銀鷹與北海道日本火腿鬥士的賽事，同時安排參訪「王貞治博物館」，讓球迷深入了解日本職棒歷史與經典球星故事，提升整體觀賽體驗。

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▲王貞治博物館 。（圖／福岡軟銀鷹提供）

▲王貞治博物館 。（圖／福岡軟銀鷹提供）

此外，本次應援團將安排內野應援區座位，球迷可與李多慧、林襄、小映、菲菲、沛沛等啦啦隊成員一同參與現場應援。行程中也規劃「小龍女同歡晚宴」，讓球迷在賽後與啦啦隊互動交流，增加活動參與感。

除了棒球行程外，旅程也結合福岡當地觀光，包括太宰府天滿宮、天神地下街與中洲屋台等景點，提供球迷自由探索時間。主辦單位指出，完整開賣時間與價格資訊，將於後續透過味全龍及東南旅遊官方平台公布。

▲MIZUHO PayPay DOME FUKUOKA。（圖／福岡軟銀鷹提供）

▲MIZUHO PayPay DOME FUKUOKA。（圖／福岡軟銀鷹提供）

關鍵字： 標籤:味全龍福岡軟銀日本職棒海外觀戰啦啦隊

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