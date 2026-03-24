又失業了！曾單季場均24分超級砍將　湯瑪斯本季第2度遭釋出

▲轉戰公鹿的湯瑪斯，又遭到球隊釋出面臨本季二度失業狀況。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

密爾瓦基公鹿稍早宣布，將砍將後衛湯瑪斯（Cam Thomas）正式裁掉釋出，這也是他本季被布魯克林籃網裁掉，隨後由公鹿簽下後，再度面臨「失業」狀況，對這位年僅24歲，過去兩季都還場均20分以上火力輸出的好手來說，職業生涯面臨嚴峻打擊與考驗。

《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）率先披露公鹿將釋出湯瑪斯的消息，隨後公鹿球團也證實此事，除了裁掉湯瑪斯外，也將本季已經出賽37場的「雙向合約」球員南斯（Pete Nance）以複數年合約，轉為正式球員。

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湯瑪斯過去兩季個人場均得分都突破20分大關，上個賽季甚至有場均24分的驚人火力，但本季開打前遲遲未能與當時母隊籃網達成續約共識，只能先簽下「合格報價」，希望利用本季打出身價，尋求成為非受限自由球員後，能夠取得一份大合約。

不料本季湯瑪斯卻是狀況頻傳，不僅又面臨傷勢長期缺陣，且回歸後又因為先發位置遭拔除，與籃網球團發生摩擦，在本季「球員交易大限」時，籃網果斷選擇認賠釋出，隨後湯瑪斯則被公鹿簽下。

來到公鹿後，湯瑪斯雖然仍未獲得先發大位，但累積出賽18場，平均仍有10.7分、1.6籃板、1.9助攻的火力輸出，也曾有單場轟下34分領軍奪勝的精彩表現。甚至被總教練瑞佛斯（Doc Rivers）寄與厚望，將他和昔日兩大聯盟頂尖第六人名將克勞佛（Jamal Crawford）、威廉斯（Lou Williams）相提並論，不料如今例行賽尚未結束，湯瑪斯又遭公鹿釋出，本季「二度失業」，也可說面臨了NBA生涯最大危機。