2017年狀元佛茲重返NBA！簽約暴龍10天短合約救火控衛荒

▲2017年NBA狀元佛茲（Markelle Fultz）簽下一份10天短約加盟暴龍。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2017年NBA選秀狀元回來了！美媒《ESPN》查拉尼亞（Shams Charania）稍早爆料，佛茲（Markelle Fultz）已經與多倫多暴龍隊達成協議，簽下一份為期10天的短合約，這名27歲的狀元後衛，將在暴龍隊控球後衛群深陷傷病與低潮之際，開啟他個人職業生涯的第9個NBA賽季。

暴龍隊在此刻簽下佛茲具有迫切的戰術需求，球隊主力控衛奎克利（Immanuel Quickley）目前正受右腳足底筋膜炎傷勢困擾，確定缺席週一對陣猶他爵士的比賽，此外，替補控衛雪德（Jamal Shead）近期陷入嚴重的投籃迷航，過去12場比賽命中率僅31%，正負值更曾低至-22。

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佛茲在今日暴龍交手爵士的比賽中就會納入出賽名單，然而由於他在3月1日前並未待在任何NBA球隊的名單中，若目前暫居東區第5名的暴龍隊順利殺入季後賽，佛茲將具備代表球隊出征的資格，這份合約也被視為季後賽前哨站的測試。

佛茲本賽季初期效力於沙加緬度國王，但僅出賽21場，場均在8.8分鐘內貢獻2.9分與1.3助攻，他在3月被暴龍隊下屬發展聯盟球隊「暴龍905（Raptors 905）」簽下，試圖透過實戰找回節奏，而佛茲在5場比賽中，展現了極佳的組織與切入能力，場均繳出9.4分、6.2次助攻，特別是在3月17日對陣底特律巡航時，他還砍進關鍵絕殺球，優異的表現與強悍的防守態度，最終打動了暴龍隊管理層。

作為2017年力壓塔圖（Jayson Tatum）的選秀狀元，佛茲的職業生涯始終與罕見傷病「胸廓出口症候群」（Thoracic Outlet Syndrome）搏鬥，這項病症曾導致他的投籃姿勢崩壞且肩膀麻木疼痛，使他在費城76人時期的起步極其艱難。

然而，富爾茨在奧蘭多魔術度過的5個賽季中展現了頑強的韌性，他轉型為一名防守強悍、進攻端能有效轉移球的發動機，他生涯最佳表現出現在2022-23球季，當時場均能貢獻14.0分、5.7助攻，投籃命中率達51.4%。