運動雲

>

2017年狀元佛茲重返NBA！簽約暴龍10天短合約救火控衛荒

▲2017年NBA狀元佛茲（Markelle Fultz）已經與多倫多暴龍隊達成協議，簽下一份為期10天的短合約。（圖／達志影像／美聯社）

▲2017年NBA狀元佛茲（Markelle Fultz）簽下一份10天短約加盟暴龍。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2017年NBA選秀狀元回來了！美媒《ESPN》查拉尼亞（Shams Charania）稍早爆料，佛茲（Markelle Fultz）已經與多倫多暴龍隊達成協議，簽下一份為期10天的短合約，這名27歲的狀元後衛，將在暴龍隊控球後衛群深陷傷病與低潮之際，開啟他個人職業生涯的第9個NBA賽季。

暴龍隊在此刻簽下佛茲具有迫切的戰術需求，球隊主力控衛奎克利（Immanuel Quickley）目前正受右腳足底筋膜炎傷勢困擾，確定缺席週一對陣猶他爵士的比賽，此外，替補控衛雪德（Jamal Shead）近期陷入嚴重的投籃迷航，過去12場比賽命中率僅31%，正負值更曾低至-22。

[廣告]請繼續往下閱讀...

佛茲在今日暴龍交手爵士的比賽中就會納入出賽名單，然而由於他在3月1日前並未待在任何NBA球隊的名單中，若目前暫居東區第5名的暴龍隊順利殺入季後賽，佛茲將具備代表球隊出征的資格，這份合約也被視為季後賽前哨站的測試。

佛茲本賽季初期效力於沙加緬度國王，但僅出賽21場，場均在8.8分鐘內貢獻2.9分與1.3助攻，他在3月被暴龍隊下屬發展聯盟球隊「暴龍905（Raptors 905）」簽下，試圖透過實戰找回節奏，而佛茲在5場比賽中，展現了極佳的組織與切入能力，場均繳出9.4分、6.2次助攻，特別是在3月17日對陣底特律巡航時，他還砍進關鍵絕殺球，優異的表現與強悍的防守態度，最終打動了暴龍隊管理層。

作為2017年力壓塔圖（Jayson Tatum）的選秀狀元，佛茲的職業生涯始終與罕見傷病「胸廓出口症候群」（Thoracic Outlet Syndrome）搏鬥，這項病症曾導致他的投籃姿勢崩壞且肩膀麻木疼痛，使他在費城76人時期的起步極其艱難。

然而，富爾茨在奧蘭多魔術度過的5個賽季中展現了頑強的韌性，他轉型為一名防守強悍、進攻端能有效轉移球的發動機，他生涯最佳表現出現在2022-23球季，當時場均能貢獻14.0分、5.7助攻，投籃命中率達51.4%。

關鍵字： 佛茲暴龍NBA狀元控衛

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

李凱威簽8年長約有望晉升「億元男」　郭天信好薪情月薪再突破

李凱威簽8年長約有望晉升「億元男」　郭天信好薪情月薪再突破

告別分散！ 緯來推運動影音平台　中信兄弟主場全面轉移

告別分散！ 緯來推運動影音平台　中信兄弟主場全面轉移

軟銀台灣遠征收穫滿滿　「啦啦隊前排最貴」應援文化最大衝擊

軟銀台灣遠征收穫滿滿　「啦啦隊前排最貴」應援文化最大衝擊

薪水砍到剩7分之1仍追夢　河村勇輝雙向合約拚站穩NBA

薪水砍到剩7分之1仍追夢　河村勇輝雙向合約拚站穩NBA

徐若熙日職初登板4/1作客樂天金鷲　「台灣至寶」開幕迎戶外挑戰

徐若熙日職初登板4/1作客樂天金鷲　「台灣至寶」開幕迎戶外挑戰

我不是超人！跟腱撕裂10個月回歸　綠衫軍少主坦圖談低迷狀態沮喪

我不是超人！跟腱撕裂10個月回歸　綠衫軍少主坦圖談低迷狀態沮喪

明對黎明生死戰　虎科郭俊言主動請纓要守恐怖泰力

明對黎明生死戰　虎科郭俊言主動請纓要守恐怖泰力

大谷翔平滿壘188公里暴力一擊　道奇13比5大勝天使

大谷翔平滿壘188公里暴力一擊　道奇13比5大勝天使

台藝大奪關鍵第4勝　主帥葛記豪解析晉級「三保險」

台藝大奪關鍵第4勝　主帥葛記豪解析晉級「三保險」

林智平雙安2打點、劉家翔5局失1分　桃猿熱身賽5比3擊敗味全龍

林智平雙安2打點、劉家翔5局失1分　桃猿熱身賽5比3擊敗味全龍

【黑貓師傅在看喔】黑貓坐旁邊「近距離盯梢」修水電！犀利眼神全程鎖定超嚴格XD

熱門新聞

李凱威簽8年長約有望晉升「億元男」　郭天信好薪情月薪再突破

告別分散！ 緯來推運動影音平台　中信兄弟主場全面轉移

軟銀台灣遠征收穫滿滿　「啦啦隊前排最貴」應援文化最大衝擊

薪水砍到剩7分之1仍追夢　河村勇輝雙向合約拚站穩NBA

徐若熙日職初登板4/1作客樂天金鷲　「台灣至寶」開幕迎戶外挑戰

我不是超人！跟腱撕裂10個月回歸　綠衫軍少主坦圖談低迷狀態沮喪

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李凱威簽8年長約有望晉升「億元男」

2告別分散！ 緯來推運動影音平台

3軟銀台灣遠征收穫滿滿　應援大衝擊

4薪水剩7分之1　河村勇輝仍在NBA追夢

5徐若熙日職初登板4/1作客樂天金鷲

最新新聞

1徐若熙福岡應援　李多慧、林襄領軍

2曾單季場均24分　湯瑪斯本季2度遭釋出

32017年狀元回來了！佛茲加盟暴龍

4佐佐木朗希控球大亂連續保送退場

5「左打版賈吉」瓊斯雙響砲炸裂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【原地出道吧】13歲國中生登攻城獅舞台！精準卡點＋表情到位超厲害

【費仔認真超寵粉】一聽見台灣粉絲喊他 立刻丟下球袋小跑而來❤️

【蒙面熱舞太撩人】李雅英一摘眼罩秒變陽光笑容！反差萌炸開XD

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

粉絲喊：黃麗玲的兵！　A-Lin嚇到「B...？」

【這大餐真的辣】超稀有畫面流出！穿山甲整臉埋進「紅火蟻窩」狂嗑吃到飽

【搶在漲價前！】全台加油站塞爆「馬路變停車場」　晚來恐等30分鐘

柳演錫新劇遭附身妖嬌大跳　私下與IVE COVER〈LOVE DIVE〉

【自己的財位自己選】買了超有個性的財神爺！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366