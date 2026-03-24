佐佐木朗希控球大亂連續保送　罕見好球全場鼓掌場面引熱議

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇「令和怪物」佐佐木朗希在熱身賽先發卻出現控球大亂，未能解決任何打者就先行退場，還連續投出四壞保送送分，甚至出現投出好球就被觀眾鼓掌的罕見場面，透過熱身賽特殊規則，第2局開始再回到投手丘。

此役為道奇對天使的熱身賽，佐佐木一開局就陷入亂流，面對首名打者內托（Neto）控球不穩，在3壞球後投出觸身球，隨後面對楚奧特（Mike Trout）原本有機會製造內野滾地球出局，卻因野手選擇形成無人出局一、二壘危機。接著對尚努爾（Nolan Schanuel）同樣控球掙扎，雖一度投出好球還讓觀眾鼓掌，但最終仍保送上壘。

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面對索勒（Jorge Soler）時，首球原判好球卻經ABS電子好球帶改判為壞球，隨後在滿球數情況下投出四壞，讓天使先馳得點。投手教練隨即上丘，但佐佐木仍無法穩住局面，對孟卡達（Yoán Moncada）再度投出押出四壞，總計單局4次四死球、未解決任何打者即被換下場，匆匆返回休息區。

依照熱身賽特別規則，佐佐木在第2局重新登板，但控球問題仍未改善，再度對內托投出觸身球、對楚奧特投出保送，雖最終製造雙殺守住該局未再失分，但整體內容仍顯得不穩定。

儘管本場開局表現不理想，佐佐木仍預計將在開季第4戰對守護者先發。