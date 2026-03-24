「左打版賈吉」瓊斯雙響砲炸裂　春訓6轟OPS飆1.621火力驚人

▲瓊斯（Spencer Jones）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基農場大物瓊斯（Spencer Jones）被譽為「左打版賈吉」，此役在春訓賽事中從板凳出發仍繳出雙響砲表現，延續火燙手感，儘管個人火力全開，洋基最終仍以6比15不敵小熊。

本場比賽洋基先在首局取得領先，史坦頓（Giancarlo Stanton）與奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）連續安打串聯攻勢，由奇澤姆送回高史密特（Paul Goldschmidt）先馳得點。不過先發投手拉格蘭奇（Carlos Lagrange）未能守成，主投2.2局狂失8分，小熊靠著布許（Michael Busch）與布雷格曼（Alex Bregman）開轟帶動攻勢，加上康佛托（Michael Conforto）與蕭（Matt Shaw）長打火力，迅速將比分拉開。

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瓊斯在5局下接替守備登場，7局上首度打擊便將球掃向右外野看台，擊球初速達107.6英哩、飛行距離372英呎，展現驚人長打能力。9局上他再度開轟，將球轟向左外野形成2分砲，單場2次打擊全部開轟，成為全場最大亮點，也再次證明其「左打版賈吉」的潛力與破壞力。

瓊斯本季春訓至今已出賽12場，累計26打數敲出10支安打，其中包含6發全壘打、11分打點，打擊三圍達.385/.467/1.154，OPS高達1.621，火力驚人。儘管洋基此戰慘敗，但瓊斯持續用長打表現替自己爭取開季機會，未來是否能提前升上大聯盟，備受關注。