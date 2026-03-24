大谷翔平第5戰先發！道奇開季輪值出爐　第二場有望對決岡本和真

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇公布開季先發輪值，大谷翔平將在開季第5戰登板，且第2次先發有望在客場對上藍鳥，與經典賽隊友岡本和真上演對決；另外葛拉斯諾（Tyler Glasnow）被安排在第3戰先發，輪值調度也引發關注。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在受訪時確認開季輪值順序，依序為山本由伸、席漢（Sheehan）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、佐佐木朗希與大谷翔平。若照此安排，開季第2個系列賽將由佐佐木與大谷接連登板，而山本則以「中5日」節奏再次先發。

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至於為何沒有讓經驗豐富的葛拉斯諾擔任開幕第2戰先發，主要是考量維持投手固定輪值節奏。若葛拉斯諾投第2戰，將因賽程空檔影響登板間隔，打亂原有調整節奏，因此球隊選擇讓他在第3戰出賽，以維持整體投手運作穩定。

另外，26歲的席漢雖擠進開季輪值，但是否能長期站穩先發仍具變數，將視大谷、羅布雷斯基（Justin Wrobleski）、佐佐木等人的登板間隔調整而定。大谷方面，預計將在台灣時間4月1日對守護者先發，而若調整順利，他在開季第2次登板有望於多倫多客場對戰藍鳥，屆時可能與WBC日本隊隊友岡本和真正面交鋒。

此外，大谷24日也以「第1棒、指定打擊」身份出戰天使熱身賽，持續調整打擊與投球狀態；佐佐木朗希則確定將在開季第4戰先發，顯示道奇新賽季將以多名強投組成豪華輪值，全力衝擊戰績。