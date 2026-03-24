龍恩春訓表現亮眼仍遭下放　小熊主帥：距離大聯盟只差一步

▲ 龍恩（Jonathon Long）。（圖／翻攝自Jonathon Long IG） 。

記者楊舒帆／綜合報導

台灣混血好手龍恩（Jonathon Long）雖在春訓繳出不俗表現，仍在開季前遭芝加哥小熊下放小聯盟調整，不過總教練康索爾（Craig Counsell）強調，他距離大聯盟「只差一步」。隨著開幕戰逼近，各隊持續精簡名單，龍恩暫時轉往小聯盟等待機會。

龍恩在春訓最後一場熱身賽繳出4打數3安打的亮眼成績，為本次調整劃下不錯句點，也讓外界期待他在季中有機會再度叩關大聯盟。本次春訓他因傷錯過經典賽，但經過約3週休養後於3月中旬復出，累計出賽9場，21打數敲出7安打，包括1發全壘打、2分打點，另有4次四壞保送、7次三振，打擊率3成33、上壘率4成44、長打率4成76，整體表現相當穩定。

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小熊在週日仙人掌聯盟最終戰前進行名單調整，將龍恩與右投後援投手柯賓・馬丁（Corbin Martin）、柯林・史奈德（Collin Snider）一同下放小聯盟。龍恩原本是板凳席競爭人選之一，而馬丁與史奈德則爭奪牛棚最後一席。值得注意的是，馬丁的小聯盟合約附有上調條款，其他球隊仍有機會將他帶上大聯盟。

根據《芝加哥論壇報》報導，小熊總教練康索爾（Craig Counsell）表示：「我們希望龍恩能持續獲得出賽機會，他其實距離大聯盟只差一步。」他也指出，球隊期待龍恩持續強化一壘守備與打擊能力，若未來一壘戰力出現變動，特別是主力麥可・布許（Michael Busch）的位置，龍恩將是重要的備用人選。