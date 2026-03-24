運動雲

>

龍恩春訓表現亮眼仍遭下放　小熊主帥：距離大聯盟只差一步

▲ 龍恩（Jonathon Long）熱身賽首戰敲安。（圖／翻攝自Jonathon Long IG） 。

▲ 龍恩（Jonathon Long）。（圖／翻攝自Jonathon Long IG） 。

記者楊舒帆／綜合報導

台灣混血好手龍恩（Jonathon Long）雖在春訓繳出不俗表現，仍在開季前遭芝加哥小熊下放小聯盟調整，不過總教練康索爾（Craig Counsell）強調，他距離大聯盟「只差一步」。隨著開幕戰逼近，各隊持續精簡名單，龍恩暫時轉往小聯盟等待機會。

龍恩在春訓最後一場熱身賽繳出4打數3安打的亮眼成績，為本次調整劃下不錯句點，也讓外界期待他在季中有機會再度叩關大聯盟。本次春訓他因傷錯過經典賽，但經過約3週休養後於3月中旬復出，累計出賽9場，21打數敲出7安打，包括1發全壘打、2分打點，另有4次四壞保送、7次三振，打擊率3成33、上壘率4成44、長打率4成76，整體表現相當穩定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小熊在週日仙人掌聯盟最終戰前進行名單調整，將龍恩與右投後援投手柯賓・馬丁（Corbin Martin）、柯林・史奈德（Collin Snider）一同下放小聯盟。龍恩原本是板凳席競爭人選之一，而馬丁與史奈德則爭奪牛棚最後一席。值得注意的是，馬丁的小聯盟合約附有上調條款，其他球隊仍有機會將他帶上大聯盟。

根據《芝加哥論壇報》報導，小熊總教練康索爾（Craig Counsell）表示：「我們希望龍恩能持續獲得出賽機會，他其實距離大聯盟只差一步。」他也指出，球隊期待龍恩持續強化一壘守備與打擊能力，若未來一壘戰力出現變動，特別是主力麥可・布許（Michael Busch）的位置，龍恩將是重要的備用人選。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

李凱威簽8年長約有望晉升「億元男」　郭天信好薪情月薪再突破

李凱威簽8年長約有望晉升「億元男」　郭天信好薪情月薪再突破

告別分散！ 緯來推運動影音平台　中信兄弟主場全面轉移

告別分散！ 緯來推運動影音平台　中信兄弟主場全面轉移

軟銀台灣遠征收穫滿滿　「啦啦隊前排最貴」應援文化最大衝擊

軟銀台灣遠征收穫滿滿　「啦啦隊前排最貴」應援文化最大衝擊

薪水砍到剩7分之1仍追夢　河村勇輝雙向合約拚站穩NBA

薪水砍到剩7分之1仍追夢　河村勇輝雙向合約拚站穩NBA

徐若熙日職初登板4/1作客樂天金鷲　「台灣至寶」開幕迎戶外挑戰

徐若熙日職初登板4/1作客樂天金鷲　「台灣至寶」開幕迎戶外挑戰

我不是超人！跟腱撕裂10個月回歸　綠衫軍少主坦圖談低迷狀態沮喪

我不是超人！跟腱撕裂10個月回歸　綠衫軍少主坦圖談低迷狀態沮喪

明對黎明生死戰　虎科郭俊言主動請纓要守恐怖泰力

明對黎明生死戰　虎科郭俊言主動請纓要守恐怖泰力

大谷翔平滿壘188公里暴力一擊　道奇13比5大勝天使

大谷翔平滿壘188公里暴力一擊　道奇13比5大勝天使

台藝大奪關鍵第4勝　主帥葛記豪解析晉級「三保險」

台藝大奪關鍵第4勝　主帥葛記豪解析晉級「三保險」

林智平雙安2打點、劉家翔5局失1分　桃猿熱身賽5比3擊敗味全龍

林智平雙安2打點、劉家翔5局失1分　桃猿熱身賽5比3擊敗味全龍

粉絲喊：黃麗玲的兵！　A-Lin嚇到「B...？」

熱門新聞

李凱威簽8年長約有望晉升「億元男」　郭天信好薪情月薪再突破

告別分散！ 緯來推運動影音平台　中信兄弟主場全面轉移

軟銀台灣遠征收穫滿滿　「啦啦隊前排最貴」應援文化最大衝擊

薪水砍到剩7分之1仍追夢　河村勇輝雙向合約拚站穩NBA

徐若熙日職初登板4/1作客樂天金鷲　「台灣至寶」開幕迎戶外挑戰

我不是超人！跟腱撕裂10個月回歸　綠衫軍少主坦圖談低迷狀態沮喪

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李凱威簽8年長約有望晉升「億元男」

2告別分散！ 緯來推運動影音平台

3軟銀台灣遠征收穫滿滿　應援大衝擊

4薪水剩7分之1　河村勇輝仍在NBA追夢

5徐若熙日職初登板4/1作客樂天金鷲

最新新聞

1徐若熙福岡應援　李多慧、林襄領軍

2曾單季場均24分　湯瑪斯本季2度遭釋出

32017年狀元回來了！佛茲加盟暴龍

4佐佐木朗希控球大亂連續保送退場

5「左打版賈吉」瓊斯雙響砲炸裂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【原地出道吧】13歲國中生登攻城獅舞台！精準卡點＋表情到位超厲害

【費仔認真超寵粉】一聽見台灣粉絲喊他 立刻丟下球袋小跑而來❤️

【蒙面熱舞太撩人】李雅英一摘眼罩秒變陽光笑容！反差萌炸開XD

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

粉絲喊：黃麗玲的兵！　A-Lin嚇到「B...？」

【這大餐真的辣】超稀有畫面流出！穿山甲整臉埋進「紅火蟻窩」狂嗑吃到飽

【搶在漲價前！】全台加油站塞爆「馬路變停車場」　晚來恐等30分鐘

柳演錫新劇遭附身妖嬌大跳　私下與IVE COVER〈LOVE DIVE〉

【自己的財位自己選】買了超有個性的財神爺！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366