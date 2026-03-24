徐若熙日職初登板4/1作客樂天金鷲　「台灣至寶」開幕迎戶外挑戰

▲軟銀投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本職棒福岡軟銀鷹新加盟的台灣強投徐若熙，確定擠進開季先發輪值，並有望在4月1日客場對樂天之戰迎來日職一軍初登板。面對生涯重要里程碑，徐若熙展現平常心，強調將以最佳狀態迎接挑戰。

《日刊體育》以「『台灣至寶』徐若熙入選開季輪值仍稱『沒有特別感受』 有望在第2個系列賽對樂天先發」為題報導，文中指出，春訓結束後，他以台灣代表身分參加世界棒球經典賽（WBC）。回到軟銀後，在18日對中日的熱身賽完成初登板，主投5.2局、用82球，被敲3支安打、失1分，最快球速達155公里，在主場初亮相就有亮眼表現。

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他表示，「日本打者對投球的反應很快」，雖然保持警戒，但整體調整相當順利。預計在開季第2個系列賽於樂天行動球場對樂天先發的機會相當高。他也強調：「這幾年我都會提早開始準備，所以沒有問題。」

軟銀監督小久保裕紀也已在官辦熱身賽結束後，明確點名徐若熙進入先發輪值，這位最快球速達158公里的右投，被日媒譽為「台灣至寶」，備受期待。

根據日媒《Sponichi Annex》報導，為了提前適應戶外球場環境，他將於25日在二軍對廣島之戰進行調整登板，為一軍初登板暖身。過去在WBC及春訓期間，他已在台北大巨蛋、東京巨蛋及軟銀主場等多座巨蛋球場先發，如今首場例行賽將在仙台戶外球場登板，對他而言也是全新挑戰。

軟銀投手教練倉野信次則表示，安排二軍登板就是為了讓他提前適應不同場地與投手丘狀況，為客場初登板做好萬全準備。