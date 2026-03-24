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我不是超人！跟腱撕裂10個月回歸　綠衫軍少主坦圖談低迷狀態沮喪

▲塞爾提克坦圖。（圖／路透）

▲塞爾提克坦圖重傷後復出遭遇挫折，坦言自己不是超人。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

波士頓塞爾提克23日以10分之差敗給明尼蘇達灰狼，但賽後焦點全在綠衫軍少主坦圖（Jayson Tatum）身上。他在遭遇阿基里斯腱撕裂的嚴峻傷勢情況下，僅用大約10個月左右的時間就提前復出。不過回歸後坦圖狀態起伏不定，他受訪時也坦言，「我並不是超人！一切都需要時間，我可以對自己寬容一些，但比賽的過程真的很沮喪。」

在上個賽季季後賽遭遇籃球運動員最害怕面對的阿基里斯腱傷勢，身為塞爾提克當家球星的坦圖，僅僅花了10個月不到的時間，就在本賽季提前重返賽場，展現了強悍的鋼鐵意志與回歸決心。

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不過復出至今8戰，坦圖雖然仍能貢獻19.1分、8.9籃板、3.3助攻、1.1抄截，但整體投籃命中率僅有38.8%，三分球命中率更僅有29.3%，雙雙寫下生涯新低表現。

對上灰狼之戰，坦圖全場則是16投6中，拿下16分、11籃板、2助攻、2抄截，賽後他受訪時也公開表示，自己仍在努力找回過往的比賽感覺。

「當下真的很難受，你會試著不要去想太多，只想做回原本的自己，找回熟悉的感覺，」坦圖在賽後受訪時表示，「我不是超人，所以這一切一定需要時間。或許隔天回頭看，我可以對自己多一點寬容，但在比賽當下，真的會感到沮喪。」

坦圖強調，自己會一步一步來，不急於求成。「我遭遇的是最嚴重的傷之一，但我在10個月內回來了，而且每場比賽都在進步、慢慢找回感覺。我當然希望一回來就是那個第一隊等級的自己，但那需要時間。」

他也補充道，「我當初沒有加速復健過程，所以現在也不能急著要求一切馬上到位。最終一切都會朝好的方向發展。」

關鍵字： NBA坦圖塞爾提克綠衫軍阿基里斯腱

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