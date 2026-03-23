明對黎明生死戰　虎科郭俊言主動請纓要守恐怖泰力

▲虎尾科大郭俊言。（圖／大專體總提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

上季UBA男子組第三名的虎尾科大今（23日）差點在台北體育館踢到鐵板，面對已經確定出局的中信學院，虎科大在一度領先達20分的優勢下，末節遭遇瘋狂反撲，分差一度被追至僅剩2分，所幸靠著中鋒郭俊言關鍵籃下強攻與菜鳥主控楊程恩的穩健罰球，虎科以67比63驚險勝出，目前戰績3勝3敗，明日將與黎明學院展開「贏球晉級、輸球回家」的生死決戰。

虎科大今日開賽展現必勝決心，上半場靠著郭俊言在禁區的宰制力，一度握有約20分的領先優勢。然而，進入第四節後虎科心態顯露鬆懈，中信學院在主將張俊生領軍下發動絕地大反攻，在倒數1分25秒完成高難度的「三分打」追至2分差，但虎科大一菜鳥主控楊程恩在終場前2.1秒頂住全場壓力，兩罰俱中徹底封印勝果，收下這場比預期辛苦許多的第3勝。

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郭俊言季前從臺灣體大轉學至虎科的好手，在教練盧譽誠的體系下找回競爭力，賽後受訪時他坦言「這是我UBA生涯首度晉級八強，但我的目標不只是這樣。拚進四強、攻進小巨蛋是我本季唯一且不二的目標，今天我們領先後確實有點鬆懈，這是明天絕對不能再犯的錯誤。」

虎科大贏球後，目前與黎明學院同為 3勝 3敗。由於政大、健行、健行等隊（註：依實際戰況調整）已大致定調，最後一席四強資格將由兩校在明日正面對決決定。回顧本季預賽，虎科曾以93比100不敵黎明，上季雙方也互有勝負，實力在伯仲之間。

教練盧譽誠分析，認為虎科明天最大的敵人就是自己，「就要端看球員能否抱持平常心，有時候愈想贏球壓力愈大，反而發揮不出來。防守端的關鍵在於如何減低黎明強勢外籍生『泰力』的禁區破壞力，只要能限制住他，我們就有贏球機會。」

針對明天的防守任務，今日手感火燙的郭俊言也主動請纓：「泰力真的太強了，如果教練同意，我想自願去主守他。這場比賽沒有退路，全場都必須保持高度專注。」