台藝大奪關鍵第4勝　主帥葛記豪解析晉級「三保險」

▲臺灣藝大從黎明手中奪下第4勝，持續衝擊四強席次。（圖／大專體總提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級八強複賽，今（23日）上演攸關四強席次的關鍵戰役。預賽排名第8、原本並不被看好的台灣藝大，在主控王威翔15分8助攻的帶領下，以76比63擊退黎明學院。台藝大在複賽開局2連敗後強勢反彈奪下4連勝，目前戰績4勝2敗，不僅一腳踩在四強門檻上，更因這場勝利間接護送國立體大提前晉級，確定重返睽違6年的台北小巨蛋。

台藝大今日開局便進入作戰狀態，第二節靠著流暢傳導一度取得38:25、13分的領先優勢。雖然上役爆冷中斷國體連勝的黎明學院在半場結束前縮小分差至3分，但易籃後台藝大立即回敬18:9的攻勢，以57:45領先進入末節。第四節台藝大火力不減，最高曾超前達18分，最終順利收下關鍵第4勝。

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台藝大教練葛記豪賽後指出，贏球關鍵始終在於防守。今日台藝大成功將黎明學院的總得分壓制在63分，這是黎明本季包含預賽15場與複賽6場，合計21場賽事中的最低得分表現，充分展現了台藝大的防守針對性。

面對目前4勝2敗的領先位置，教練葛記豪冷靜解析球隊重返四強的「三保險」劇本，但他特別強調「人助不如自助」，最穩當的路就是明天末役靠自己贏下國體，以5勝戰績直接搶下第2種子，而不必看他人臉色。雖然即便台藝大輸球，只要稍後政大擊敗健行，或是明日黎明能贏過虎科大，台藝大依然能靠著戰績優勢或對戰比較晉級，但王威翔直言這種「等門票」的過程讓他壓力大到爆，即便6戰拿4勝心裡還是戰戰兢兢，唯有保持鬥志直到最後一刻，才能將懸念化為個人UBA生涯首度晉級四強的榮耀。

國立體大今日雖然在壓軸戰不敵政大，但因台藝大擊敗黎明學院，在數學機率上已確保國體即便末役輸球也能在對戰比較中佔優。這也意味著國體繼107學年度拿下第4名後，正式終結6年的等待，成功取得前進小巨蛋的門票，成為本屆第2支晉級隊伍。

今日貢獻15分、8助攻、5籃板與2抄截的台藝大靈魂人物王威翔，賽後坦言心理壓力巨大：「壓力真的大到爆！打了6戰拿到4勝竟然還要等晉級。但現在我們只能耐心等候，並全力準備最後一場。我有信心能在大學生涯首度踏進四強。」

▲臺灣藝大王威翔15分，並以單場8次助攻串聯球隊攻勢。（圖／大專體總提供）

台藝大教練葛記豪強調，雖然有保險，但「人助不如自助」，明日對陣國體將全力求勝，目標是直接以5勝戰績搶下第2種子，不看他人臉色完成晉級目標。