李凱威簽8年長約有望晉升「億元男」　郭天信好薪情月薪再突破

▲李凱威。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍主力好手李凱威今年簽下8年複數年合約，總額有望讓他晉升「億元男」行列；郭天信同樣傳出好消息，新球季月薪突破50萬元。

李凱威於2023年與味全龍簽下3年合約，逐年月薪分別為30萬元、至少35萬元及46萬元，合約在去年球季結束後到期，隨即展開新約談判。自復隊以來，他在二壘防區攻守穩定，去年更包辦安打、盜壘雙冠王，逐步成為球隊不可或缺的核心戰力。

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休季期間，味全龍與李凱威朝複數年方向洽談新約，近期將一併公布全隊調薪結果。據了解，李凱威新合約長達8年，今年月薪約60萬元，合約總值預料將突破億元，正式晉升「億元男」。

從統一獅陳傑憲、中信兄弟江坤宇、陳子豪，到去年球季結束後樂天桃猿林立留隊簽下8年、總值高達1.8億元的合約，顯示中職近年逐漸朝長約發展，「億元合約」也成為重要指標。

至於郭天信，先前於2023年簽下「2+1」年合約，最高月薪達50萬元，去年球季結束後合約到期。據了解，今年再簽4年新約，月薪突破50萬元，可望創下生涯新高。關於味全龍調薪結果，味全龍領隊丁仲緯受訪曾表示近期會公布。

▲郭天信。（圖／記者李毓康攝）