薪水砍到剩7分之1仍追夢　河村勇輝雙向合約拚站穩NBA

▲河村勇輝在公牛持續奮戰，希望延續NBA之路。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

芝加哥公牛日籍控衛河村勇輝在克服「右小腿血栓」後重返賽場，本季以雙向合約身分踏上NBA舞台。雖然如願圓夢，但現實層面的考驗隨之而來，不只要在NBA與G聯盟（發展聯盟）之間來回出賽，薪資條件也和過去在日本職籃巔峰時期有著明顯落差。

根據薪資網站資料，河村勇輝在2025-26賽季的基本年薪約為35萬4794美元，折合台幣約1140萬元。由於雙向合約限制，他必須同時為公牛與其G聯盟附屬球隊待命，持續爭取上場與證明自己的機會，收入自然難與正式合約球員相比。

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若回顧他的職涯更顯對比。河村勇輝新秀年效力曼菲斯灰熊時，年薪約57萬8577美元，已高於本季水準；而在2023-24賽季效力日本B聯盟橫濱海盜期間，年收入更高達約250萬美元，等於如今NBA薪水僅剩當時的七分之一。

現年24歲的河村勇輝曾拿下2023年日本B聯盟年度MVP，當時被視為亞洲頂級控衛之一。選擇挑戰NBA後，他必須從輪換邊緣重新開始。河村近期受訪時直言，「薪水不是我現在最在意的事情，我想證明自己能在這個聯盟生存。」

本季至今，河村勇輝出賽11場，場均上場約11分鐘，繳出3.0分、1.9籃板與2.9助攻，整體命中率仍在調整中。不過相較上季，他的出場時間已明顯增加。身高僅173公分、為NBA現役最矮球員的他坦言，每一次對位都不輕鬆，但仍選擇留在聯盟，用速度與視野一步步累積屬於自己的位置。