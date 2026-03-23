林智平雙安2打點、劉家翔5局失1分　桃猿熱身賽5比3擊敗味全龍

▲林智平。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／臺北報導

中華職棒官辦熱身賽23日晚間在雲林斗六棒球場登場，由樂天桃猿交手味全龍，桃猿靠著林智平單場雙安、貢獻2分打點帶動攻勢，加上先發投手劉家翔繳出5局失1分好投，終場以5比3擊敗味全龍，收下勝利。

味全龍2局上率先突破，吉力吉撈．鞏冠先是獲得四壞球保送，隨後王順和補上安打、林辰勳再選到保送，形成滿壘局面，接著曾聖安選到四壞球替味全龍先馳得點，取得1比0領先。

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樂天桃猿2局下立刻還以顏色，林泓育率先敲安，雖然林承飛、宋嘉翔接連出局，但李勛傑適時安打帶有1分打點，幫助桃猿追成1比1平手。

3局下桃猿攻勢再起，何品室融先敲三壘安打製造機會，林政華滾地球出局後，林智平揮出二壘安打送回超前分；接著林承飛再補上1支帶有打點的安打，桃猿將比數改寫為3比1。

6局雙方都未能得分。桃猿先發投手劉家翔完成5局投球任務後退場，接替的盧冠宇也順利守成；7局上味全龍雖由代打陳子豪敲出二壘安打，不過黃柏豪、曾聖安與張政禹都未能建功，再度錯失追分機會。

7局下桃猿擴大領先，林政華遭觸身球保送後，林智平再度敲出二壘安打帶回1分打點，將比數拉開至4比1；隨後味全內野傳球發生失誤，讓林智平一路回到本壘得分，桃猿取得5比1領先。

8局上味全龍終於展開反攻，劉基鴻先敲二壘安打上壘，接著吉力吉撈．鞏冠轟出2分砲，一棒將比數追近至3比5，也讓比賽再度出現懸念；不過桃猿牛棚穩住陣腳，未讓味全進一步逼近。

9局上桃猿推出王奕翔關門，雖然冉皓燐敲出安打延續攻勢，但陳子豪滾地球出局、蔣少宏飛球出局後，張政禹遭三振，比賽結束，樂天桃猿就以5比3拿下勝利。

此役桃猿先發投手劉家翔表現穩健，主投5局被敲3支安打，送出3次三振、4次保送，僅失1分；打線方面則全場敲出12支安打，開路先鋒何品室融單場雙安，林智平同樣雙安貢獻2分打點，許賀捷也有雙安演出，成為球隊贏球功臣。