運動雲

>

林智平雙安2打點、劉家翔5局失1分　桃猿熱身賽5比3擊敗味全龍

▲▼2025中職台灣大賽G4，林智平。（圖／記者李毓康攝）

▲林智平。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／臺北報導

中華職棒官辦熱身賽23日晚間在雲林斗六棒球場登場，由樂天桃猿交手味全龍，桃猿靠著林智平單場雙安、貢獻2分打點帶動攻勢，加上先發投手劉家翔繳出5局失1分好投，終場以5比3擊敗味全龍，收下勝利。

味全龍2局上率先突破，吉力吉撈．鞏冠先是獲得四壞球保送，隨後王順和補上安打、林辰勳再選到保送，形成滿壘局面，接著曾聖安選到四壞球替味全龍先馳得點，取得1比0領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

樂天桃猿2局下立刻還以顏色，林泓育率先敲安，雖然林承飛、宋嘉翔接連出局，但李勛傑適時安打帶有1分打點，幫助桃猿追成1比1平手。

3局下桃猿攻勢再起，何品室融先敲三壘安打製造機會，林政華滾地球出局後，林智平揮出二壘安打送回超前分；接著林承飛再補上1支帶有打點的安打，桃猿將比數改寫為3比1。

6局雙方都未能得分。桃猿先發投手劉家翔完成5局投球任務後退場，接替的盧冠宇也順利守成；7局上味全龍雖由代打陳子豪敲出二壘安打，不過黃柏豪、曾聖安與張政禹都未能建功，再度錯失追分機會。

7局下桃猿擴大領先，林政華遭觸身球保送後，林智平再度敲出二壘安打帶回1分打點，將比數拉開至4比1；隨後味全內野傳球發生失誤，讓林智平一路回到本壘得分，桃猿取得5比1領先。

8局上味全龍終於展開反攻，劉基鴻先敲二壘安打上壘，接著吉力吉撈．鞏冠轟出2分砲，一棒將比數追近至3比5，也讓比賽再度出現懸念；不過桃猿牛棚穩住陣腳，未讓味全進一步逼近。

9局上桃猿推出王奕翔關門，雖然冉皓燐敲出安打延續攻勢，但陳子豪滾地球出局、蔣少宏飛球出局後，張政禹遭三振，比賽結束，樂天桃猿就以5比3拿下勝利。

此役桃猿先發投手劉家翔表現穩健，主投5局被敲3支安打，送出3次三振、4次保送，僅失1分；打線方面則全場敲出12支安打，開路先鋒何品室融單場雙安，林智平同樣雙安貢獻2分打點，許賀捷也有雙安演出，成為球隊贏球功臣。

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

古林睿煬飆160火球震撼！日網全看傻「臉很可愛、投球很可怕」

古林睿煬飆160火球震撼！日網全看傻「臉很可愛、投球很可怕」

大谷翔平滿壘188公里暴力一擊　道奇13比5大勝天使

大谷翔平滿壘188公里暴力一擊　道奇13比5大勝天使

大谷翔平短髮造型現身進牛棚　還與楚奧特擁抱寒暄

大谷翔平短髮造型現身進牛棚　還與楚奧特擁抱寒暄

金慧成下放3A是「最難決定」　羅伯斯坦言：WBC離隊確實有影響

金慧成下放3A是「最難決定」　羅伯斯坦言：WBC離隊確實有影響

4成金慧成輸給1成打者　韓媒炸鍋：當初該去天使、不如申請交易

4成金慧成輸給1成打者　韓媒炸鍋：當初該去天使、不如申請交易

冬奧隊醫失聯險害選手禁賽　李洋怒開鍘：永不納入國家隊支援體系

冬奧隊醫失聯險害選手禁賽　李洋怒開鍘：永不納入國家隊支援體系

嘎琳回來了！樂天桃猿誠意邀回任宣傳大使　改以不同形式與10號隊友見面

嘎琳回來了！樂天桃猿誠意邀回任宣傳大使　改以不同形式與10號隊友見面

4成打擊率的金慧成遭下放！連兩年小聯盟開季　美媒直言略感意外

4成打擊率的金慧成遭下放！連兩年小聯盟開季　美媒直言略感意外

李多慧親自設計旗袍式造型！　小龍女全新制服亮相超吸睛

李多慧親自設計旗袍式造型！　小龍女全新制服亮相超吸睛

李政厚當面介紹金倒永「準大聯盟球員」　WBC眼界大開夢想不遠了　

李政厚當面介紹金倒永「準大聯盟球員」　WBC眼界大開夢想不遠了　

【絕對是複製貼上】雙胞胎嫩嬰腿腿100%同步！眼神直盯媽快來換尿布XD

熱門新聞

古林睿煬飆160火球震撼！日網全看傻「臉很可愛、投球很可怕」

大谷翔平滿壘188公里暴力一擊　道奇13比5大勝天使

大谷翔平短髮造型現身進牛棚　還與楚奧特擁抱寒暄

金慧成下放3A是「最難決定」　羅伯斯坦言：WBC離隊確實有影響

4成金慧成輸給1成打者　韓媒炸鍋：當初該去天使、不如申請交易

冬奧隊醫失聯險害選手禁賽　李洋怒開鍘：永不納入國家隊支援體系

讀者回應

﻿

熱門新聞

1古林睿煬飆160公里！日網全看傻

2大谷翔平滿壘188公里暴力一擊

3大谷翔平變髮！楚奧特擁抱寒暄

4金慧成下放最難決定　羅伯斯曝原因

54成金慧成輸給1成打者　韓媒炸鍋

最新新聞

1薪水剩7分之1　河村勇輝仍在NBA追夢

2桃猿熱身賽5比3擊敗味全龍

3被戰爭奧運資格　中華隊日本移訓

4波波卡主宰禁區！政大豪取跨季71連勝

5告別分散！ 緯來推運動影音平台

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【原地出道吧】13歲國中生登攻城獅舞台！精準卡點＋表情到位超厲害

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

看完WBC更能體諒裁判？　蔡其昌幽默預告二軍測試電子好球帶

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

統一奪冠有人開心，但有人也.....

【放你的屁！】奧客私換機位被勸回竟「爆氣教訓空姐」：沒專業瞎扯！教訓你！

康康嗆聲胡瓜、歐弟　「沒唱歌收視也贏」

【搶在漲價前！】全台加油站塞爆「馬路變停車場」　晚來恐等30分鐘

【這大餐真的辣】超稀有畫面流出！穿山甲整臉埋進「紅火蟻窩」狂嗑吃到飽

【絕對是複製貼上】雙胞胎嫩嬰腿腿100%同步！眼神直盯媽快來換尿布XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366