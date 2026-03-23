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備戰亞太錦標賽爭奧運資格　袋棍球培訓隊前進日本國際交流戰

▲為前進奧運資格賽，中華培訓隊前進日本進行交流賽以賽代訓。（圖／中華袋棍球協會提供）

▲為前進奧運資格賽，中華培訓隊前進日本進行交流賽以賽代訓。（圖／中華袋棍球協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

為備戰奧運，中華袋棍球培訓隊於上週3月16日至3月20日，前進日本東京，參與由日方所舉辦的「SEKA LACROSSE SIXES」（以下簡稱SLS），與日本俱樂部、澳洲以及來自北美職業聯盟的球員進行技術交流。

在SLS交流賽中，中華培訓隊男子組與日本大學隊、俱樂部以及澳洲代表隊進行對壘，從中適應6人制的快節奏與測試戰術；在與亞太強權澳洲的交手中，見識頂尖隊伍的決策力和對抗能力。

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「本次賽事經驗會是教練團評估哪些選手素質是能6人制需要特別注意及加強的，會成為進入代表隊名單的重要依據。」同行的中華培訓隊教練關梓樺表示「總結而言，這次日本交流賽為選手們提供了一個極佳的學習平台，驗證了在高速環境下戰術的可行性，並明確指出了體能、效率和決策速度等10月資格賽準備中必須解決的核心問題，為第二階段提供了最寶貴的實戰數據。」

另一方面，女子組的部分也同樣遭遇多支勁旅，日本頂尖大學隊伍與強悍的俱樂部，也讓培訓隊成員深刻感受6人制袋棍球與10人制袋棍球節奏上的不同，擁有多年國際賽經驗的球員傅心瀅表示「6人制節奏相較10人制快非常多，攻守轉換的反應不及的話會適應不良。幸好大家的專注度都有拉起來，整體算是表現得還不錯。但在進攻端容易太猶豫，在6人制的節奏底下，大家做事都必須更加果斷才能創造機會。」

為了前進2028奧運資格賽，中華培訓隊希望把握各種移地訓練、練習賽與交流賽，強化中華隊球員自身戰力。藉由如本次日本SLS交流戰，提供台灣球員一個親身見識6人制高強度賽事的機會，除了球員本身增加實戰經驗、與優秀球員技術交流外，也讓球員更理解自己的不足，以及未來訓練需要的方向。

▲為前進奧運資格賽，中華培訓隊前進日本進行交流賽以賽代訓。（圖／中華袋棍球協會提供）

▲為前進奧運資格賽，中華培訓隊前進日本進行交流賽以賽代訓。（圖／中華袋棍球協會提供）

今年10月5日至10月11日，6人制袋棍球亞太錦標賽將在澳洲舉辦，屆時亞太錦標賽前五名將可晉級至6人制世界錦標賽，而2027年世界錦標賽的名次，將會決定有哪些隊伍可以進到2028年洛杉磯奧運。為了前進奧運，中華隊將拚盡全力，突破亞太錦標賽，持續朝奧運之路前進。

關鍵字： 袋棍球奧運備戰技術交流亞太錦標賽

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