波波卡雙十主宰禁區！無敵政大退國體大　跨季71連勝紀錄持續推進

▲政治大學擊敗國立體大，將跨季連勝紀錄推進到71場。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級八強複賽，於今（23 日）在臺北體育館進入第六天的賽程，取得複賽5連勝的政治大學與4勝1敗的國立體大昨已經提前確定晉級，今日兩強對決，政大靠著外籍生波波卡在禁區無解的恐怖宰制力，轟下全場最高21分外家10籃板，終場以83比73擊敗國體大，笑納複賽第6勝，也將連勝場次推進到71場。

衛冕軍政治大學昨迎戰輔仁大學，政大在半場結束時僅以個位數差距領先，但第三節以21：12優勢奠定勝基，最終以84：72擊退輔大，順利將跨季連勝紀錄推進至70場，也是複賽目前唯一維持全勝的球隊，國體大副豪取4連勝，前役才不敵黎明學院吞下複賽首敗，不過也確定將能以4勝1負晉級，和政大成為前兩支確定闖進四強的球隊。

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此役兩支強權壓軸對決，政大首節靠著外籍生波波卡獨攬8分稱霸禁區，搭配徐得祈、吳志鍇外線搶分，取得21比15領先，不過次節國體大吹起反攻號角， 張祐瑋火力全開攜手曹祐寧合轟14分，國體單節回敬23比19攻勢，在上半場打完追到38比40，僅剩2分落後。

只是沒想到易籃後，政大回穩，主將宋昕澔率隊開節打出12比4攻勢，取得52比42雙位數領先，在第三節打完以7分領先國體。最末節國體雖然努力追分，但政大波波卡依舊展現強大的禁區宰制力，終場政大以83比73擊敗國體，將跨季連勝紀錄推進到71場。

▲政治大學擊敗國立體大，賽後開心跟啦啦隊致意。（圖／記者蔡厚瑄攝）

此役政大除了波波卡有好表現，徐得祈繳出12分5助攻4籃板，吳志鍇10分6籃板；國體大張祐瑋轟下15分，郭嘉安、林睿軒皆繳10分。