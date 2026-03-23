運動雲

>

25.3秒「三分打」救健行　潘偉傑談對政大：我們不是沒贏過

▲健行科大潘偉傑。（圖／大專體總提供）

▲健行科大潘偉傑。（圖／大專體總提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級八強複賽進入生死關頭，連年挺進四強的健行科大，今（23日）面對早已無緣晉級的輔仁大學，前三節都落後。最末節關鍵時刻，大三學長潘偉傑挺身而出，在終場前25.3秒完成高難度的「三分打」逆轉戰局，率領健行以71比70驚險收下勝利，續命四強生機，至於明天對上已經豪取70連勝的政大，潘偉傑也霸氣表示「以前不是沒贏過！」

健行科大自104學年度升上公開一級後，從未跌出四強，但本季複賽卻打得跌跌撞撞，今日對上輔大更是一度落後達17分。賽後潘偉傑坦言，看著計分板上的差距，心裡確實很緊張：「我們一直屬於慢熱型的，但今天真的落後得比較多。我一直盯著分數看，只能不斷告訴隊友要一顆一顆追回來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

進入決勝節，健行吹起反攻號角，陳威宇與王鼎鈞接連取分將比分扳平。雖然輔大隨即又要回領先，但在最後一波攻勢中，潘偉傑展現學長氣勢，運球突破防線並在身體對抗後將球放進，同時造成對手犯規。

「當下沒有想太多，有空間出來我就藉著機會出手，能拿到AND1當然更好。」潘偉傑回憶最後致勝的罰球時顯得十分冷靜：「就是調整好呼吸，做好自己的節奏。很感謝隊友們都很給力，幫助我們這些學長頂住壓力。」

他強調，賽前與賽後球隊內部都有持續討論，希望能將負擔從個人身上卸下，「如果把責任全往自己身上推，面對接下來的比賽狀況就不會太好。」

隨著今日險勝，健行將在明天迎來對戰衛冕軍政治大學（政大）的生死戰。如果輸球，健行極可能寫下隊史首度無緣四強的紀錄，面對巨大的晉級壓力，潘偉傑展現出「挑戰者」的豪氣。

「明天對政大……其實我們又不是沒贏過政大！」潘偉傑回憶起111學年度，當時大一的他曾在場邊見證學長們在複賽最後一場擊敗政大的奇蹟，「現在換我來試試看。我會告訴隊友們去享受比賽，不要那麼拘束，畢竟壓力大反而表現不好。」

關鍵字： 健行科大潘偉傑UBA籃球八強複賽籃球逆轉

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

古林睿煬飆160火球震撼！日網全看傻「臉很可愛、投球很可怕」

古林睿煬飆160火球震撼！日網全看傻「臉很可愛、投球很可怕」

大谷翔平短髮造型現身進牛棚　還與楚奧特擁抱寒暄

大谷翔平短髮造型現身進牛棚　還與楚奧特擁抱寒暄

大谷翔平滿壘188公里暴力一擊　道奇13比5大勝天使

大谷翔平滿壘188公里暴力一擊　道奇13比5大勝天使

金慧成下放3A是「最難決定」　羅伯斯坦言：WBC離隊確實有影響

金慧成下放3A是「最難決定」　羅伯斯坦言：WBC離隊確實有影響

4成金慧成輸給1成打者　韓媒炸鍋：當初該去天使、不如申請交易

4成金慧成輸給1成打者　韓媒炸鍋：當初該去天使、不如申請交易

冬奧隊醫失聯險害選手禁賽　李洋怒開鍘：永不納入國家隊支援體系

冬奧隊醫失聯險害選手禁賽　李洋怒開鍘：永不納入國家隊支援體系

嘎琳回來了！樂天桃猿誠意邀回任宣傳大使　改以不同形式與10號隊友見面

嘎琳回來了！樂天桃猿誠意邀回任宣傳大使　改以不同形式與10號隊友見面

4成打擊率的金慧成遭下放！連兩年小聯盟開季　美媒直言略感意外

4成打擊率的金慧成遭下放！連兩年小聯盟開季　美媒直言略感意外

李政厚當面介紹金倒永「準大聯盟球員」　WBC眼界大開夢想不遠了　

李政厚當面介紹金倒永「準大聯盟球員」　WBC眼界大開夢想不遠了　

李多慧親自設計旗袍式造型！　小龍女全新制服亮相超吸睛

李多慧親自設計旗袍式造型！　小龍女全新制服亮相超吸睛

謝金燕突cue豬哥亮:去X的謝新達！　開喊「活派」下秒唱〈大悲咒〉XD

熱門新聞

古林睿煬飆160火球震撼！日網全看傻「臉很可愛、投球很可怕」

大谷翔平短髮造型現身進牛棚　還與楚奧特擁抱寒暄

大谷翔平滿壘188公里暴力一擊　道奇13比5大勝天使

金慧成下放3A是「最難決定」　羅伯斯坦言：WBC離隊確實有影響

4成金慧成輸給1成打者　韓媒炸鍋：當初該去天使、不如申請交易

冬奧隊醫失聯險害選手禁賽　李洋怒開鍘：永不納入國家隊支援體系

讀者回應

﻿

熱門新聞

1古林睿煬飆160公里！日網全看傻

2大谷翔平變髮！楚奧特擁抱寒暄

3大谷翔平滿壘188公里暴力一擊

4金慧成下放最難決定　羅伯斯曝原因

54成金慧成輸給1成打者　韓媒炸鍋

最新新聞

1被戰爭奧運資格　中華隊日本移訓

2波波卡主宰禁區！政大豪取跨季71連勝

3告別分散！ 緯來推運動影音平台

4領航猿奪東超亞軍　機長暖心廣播打氣

5健行明戰政大！潘偉傑：不是沒贏過

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【原地出道吧】13歲國中生登攻城獅舞台！精準卡點＋表情到位超厲害

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

看完WBC更能體諒裁判？　蔡其昌幽默預告二軍測試電子好球帶

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

統一奪冠有人開心，但有人也.....

【放你的屁！】奧客私換機位被勸回竟「爆氣教訓空姐」：沒專業瞎扯！教訓你！

康康嗆聲胡瓜、歐弟　「沒唱歌收視也贏」

【搶在漲價前！】全台加油站塞爆「馬路變停車場」　晚來恐等30分鐘

【這大餐真的辣】超稀有畫面流出！穿山甲整臉埋進「紅火蟻窩」狂嗑吃到飽

【絕對是複製貼上】雙胞胎嫩嬰腿腿100%同步！眼神直盯媽快來換尿布XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366