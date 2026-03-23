25.3秒「三分打」救健行　潘偉傑談對政大：我們不是沒贏過

▲健行科大潘偉傑。（圖／大專體總提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級八強複賽進入生死關頭，連年挺進四強的健行科大，今（23日）面對早已無緣晉級的輔仁大學，前三節都落後。最末節關鍵時刻，大三學長潘偉傑挺身而出，在終場前25.3秒完成高難度的「三分打」逆轉戰局，率領健行以71比70驚險收下勝利，續命四強生機，至於明天對上已經豪取70連勝的政大，潘偉傑也霸氣表示「以前不是沒贏過！」

健行科大自104學年度升上公開一級後，從未跌出四強，但本季複賽卻打得跌跌撞撞，今日對上輔大更是一度落後達17分。賽後潘偉傑坦言，看著計分板上的差距，心裡確實很緊張：「我們一直屬於慢熱型的，但今天真的落後得比較多。我一直盯著分數看，只能不斷告訴隊友要一顆一顆追回來。」

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進入決勝節，健行吹起反攻號角，陳威宇與王鼎鈞接連取分將比分扳平。雖然輔大隨即又要回領先，但在最後一波攻勢中，潘偉傑展現學長氣勢，運球突破防線並在身體對抗後將球放進，同時造成對手犯規。

「當下沒有想太多，有空間出來我就藉著機會出手，能拿到AND1當然更好。」潘偉傑回憶最後致勝的罰球時顯得十分冷靜：「就是調整好呼吸，做好自己的節奏。很感謝隊友們都很給力，幫助我們這些學長頂住壓力。」

他強調，賽前與賽後球隊內部都有持續討論，希望能將負擔從個人身上卸下，「如果把責任全往自己身上推，面對接下來的比賽狀況就不會太好。」

隨著今日險勝，健行將在明天迎來對戰衛冕軍政治大學（政大）的生死戰。如果輸球，健行極可能寫下隊史首度無緣四強的紀錄，面對巨大的晉級壓力，潘偉傑展現出「挑戰者」的豪氣。

「明天對政大……其實我們又不是沒贏過政大！」潘偉傑回憶起111學年度，當時大一的他曾在場邊見證學長們在複賽最後一場擊敗政大的奇蹟，「現在換我來試試看。我會告訴隊友們去享受比賽，不要那麼拘束，畢竟壓力大反而表現不好。」