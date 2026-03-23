王彥程瞄準韓職生涯初登板　23日最終調整後援5局失1分

▲王彥程。（圖／SOOP直播）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣旅韓第二人王彥程23日迎來熱身賽登板機會，與韓職王牌柳賢振同場亮相。此役柳賢振先發出賽，王彥程接替登板，兩人接力完成比賽。距離開季不到一周，準備迎接韓職生涯初登板。

韓華先發投手柳賢振本場為熱身賽首度登板，主投4局被敲4安打，另有2次四死球、2次三振，失3分（其中1分為自責分），整體表現中規中矩。

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接替登板的王彥程則展現穩定壓制力，後援5局僅被擊出3支安打，其中包含被朴健祐轟出的陽春砲，另有1次四死球、送出4次三振，僅失1分，用球數83球，最快球速148公里，表現相當亮眼。韓職熱身賽僅剩下24日最後一天，28日即將迎接開幕，王彥程已經為首戰調整到位。若如先前韓媒所預測的第5號先發，將是在4月2日對戰KT巫師登板。

打線方面，崔在勳火力全開，單場轟出一發三分砲與一發滿貫砲，繳出3安打、7打點、2得分的驚人表現。頂替約納坦・佩拉薩先發鎮守右外野的孫兒葉同樣敲出3安打，狀態火燙；盧施煥也貢獻3安打、跑回2分。韓華終場以11比4大勝對手，成功中止熱身賽2連敗，戰績來到5勝6敗；NC則吞下3連敗，戰績4勝1和6敗。