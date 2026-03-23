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水逆？中邪？健行劉孟竹明帶隊行天宮求轉運　潘偉傑笑稱「可能要坐神桌下」

▲健行科大潘偉傑。（圖／大專體總提供）

▲健行科大險勝輔仁大學。（圖／大專體總提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

UBA傳統強權健行科大今日（23日）於台北體育館8強上演驚心動魄的逆轉秀，在落後多達17分下，憑藉著末節韌性與潘偉傑在倒數25.3秒的關鍵「三分打」，以1分之差險勝無緣晉級的輔仁大學，這場勝利暫時緩解了健行的晉級壓力，但也讓健行教練劉孟竹直言，球員這幾場的表現簡直就像「中邪」，決定明天要先帶全隊去行天宮拜拜轉運。

對於球隊近期的起伏教練劉孟竹也相當無奈，甚至還以「中邪」來形容球員的表現。「我們這幾場變得完全不會打球，連空檔傳球都能傳給觀眾，」劉教練苦笑表示，「已經中邪6場了，明天對政治大學（政大）是非贏不可的生死戰，我打算上午帶球員去行天宮走走、拜個拜。」

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劉孟竹也觀察到一個奇怪的現象，就是每一隊對上健行時，射手群的命中率都會莫名其妙飆高，與情蒐資料大相徑庭。「我們情蒐時對方可能12投0中，結果對我們第一顆就進，好像人人遇到健行都變得很厲害，這真的是水逆，我也該去行天宮走一走。」

今日場邊出現不少熟悉的面孔，包括林俊吉、簡廷兆、朱雲豪等過去健行男籃的奪冠功臣都現身為學弟加油，劉孟竹感性表示，健行創隊以來就像家人，學長們聽到學弟跟教練壓力很大，便主動回來相挺，「這兩天能幫我們這些『輸家』消消愁也很重要。」

逆轉功臣潘偉傑賽後也認同教練「中邪」的說法。「的確有中邪的感覺，」他表示，「因為輸球讓大家把壓力都放在自己身上，導致場上放不開。就像教練說的，別隊對到我們好像都特別準，我們自己防守也太容易崩潰了。」最後更搞笑說，去行天宮走一圈可能不夠，「那個應該……我覺得應該要走一圈不夠，應該要走個十圈，或是直接坐在神桌底下才行。」

關鍵字： 健行科大UBA輔仁大學行天宮籃球賽

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