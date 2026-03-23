潘偉傑最後23.5秒致勝三分打　健行續留爭四強行列

▲整場落後的健行科大靠著最末節反撲，險勝輔仁大學，得以繼續留在四強爭奪之列。（圖／大專體總提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級八強複賽，今（23日）於台北體育館進入倒數階段，晚場17點賽事由健行科大交手輔仁大學，比賽才開打健行就攻守失靈，開賽就陷入多達17分落後，次節後終於逐漸找回節奏，最末靠著潘偉傑最後25.3秒中距放進追平分，還完成致勝的「超前三分打」，幫助健行以71比70險勝，得以繼續留在爭奪四強之列。

健行今年在8強複賽首戰延長賽後才險勝中信學院，第二戰起接連輸給黎明學院、國立體大以及台藝，直接吞下3連敗，前役驚險擊敗虎科，目前戰績2勝3敗，但四強岌岌可危。

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此役健行交手輔大背負著不能輸的壓力，然而首節健行就迷航，開賽讓輔大打出一波25比8的猛烈攻勢，首節打完健行就陷入多達13分落後，次節健行才終於回神，外籍生史密斯攜手廖本謙搶分，幫助球隊打出19比11的比分，在上半場打完追到33比38落後。

易籃後雙方呈現拉鋸，比分維持5分差距。關鍵決勝節，輔大李譽宸連續兩顆三分球一度幫助球隊取得雙位數差距，然而面臨淘汰的健行還是韌性十足咬住分數，陳威宇在比賽最後2分鐘砍近三分球追到2分差，王鼎鈞最後1分鐘補進2分追平，只是沒想到健行此時出現失誤，輔仁王翊仲快攻拿下超前分，潘偉傑建功在最後25.3秒中距放進追平分，還要到犯規完成關鍵「三分打」也幫助健行以71比70超前，輔大最後一波進攻交給外線最準的李譽宸，不過他最後出手落空，終場健行就以1分之差險勝，也保住繼續爭奪4強門票的機會。

▲健行科大潘偉傑。（圖／大專體總提供）

▲健行科大。（圖／大專體總提供）

健行此役兩人得分雙位數，外籍生史密斯繳出15分9籃板，廖本謙14分次之，最末節跳出來扮英雄的潘偉傑最後拿下8分另有4籃板；輔大則有4人得分雙位數，潘建宏17分是全場最高，李譽宸三分球6投3中拿下13分，米哈洛12分，葉羿宏10分。