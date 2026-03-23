謝國城盃／陳恩宇開轟又關門！屏東首勝桃園　台中8比0扣倒高雄

▲屏東縣陳恩宇追平2分彈_。（圖／大會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

115年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽B組勝部今（23）日上演精彩對決，種子隊屏東縣首戰強碰桃園市。儘管開賽一度落後2分，但靠著主將陳恩宇開轟追平，並在比賽後段登板關門守住1分差，最終以3比2險勝，讓以大平國小為代表的屏東縣締造首度擊敗桃園市代表隊的歷史。

陳恩宇1局下就將球送出全壘打牆，助隊追成2比2。他透露，教練賽前提醒對方配球習慣是直球搭配變化球，第1球看到變化球投成壞球後，便鎖定直球攻擊，成功敲出升上六年級後的第2轟。

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屏東縣在3局下攻下關鍵1分，陳恩宇雖挑戰中外野全壘打牆未果，但仍以長打製造二、三壘有人局面，隨後隊友靠滾地球出局送回致勝分。總教練劉俊寬表示，「只要他咬中球心，基本上都能送出場，第2打席那球其實也很接近全壘打，只是被風吹回來。」

投手方面，陳恩宇在比賽尾聲後援登板，5局上守住滿壘危機，6局上續投雖出現2次保送，但仍成功化解壓力，讓桃園市無功而返。他表示，「最後半局很緊張，本來想放慢節奏，但反而投不好，就改成加快節奏。最後一球被打出去以為是安打，還好隊友守住。」

▲屏東縣陳恩宇守住一分差勝利。（圖／大會提供）

劉俊寬指出，球隊開賽狀況不理想，原本的側投策略未奏效，因此及時改採投手車輪戰；打擊方面則要求球員掌握節奏果斷出棒，「距離短沒有猶豫空間，整體打擊表現有達到預期。」

賽前他也特別激勵球員，指出屏東縣過去在全國賽幾乎未曾擊敗桃園市，希望藉此提升士氣，「剛好老天也幫忙，有答應他們贏球就帶去走走，可能去淡水看看不同的風景。」

另一場比賽，由大仁國小代表的臺中市延續火力，以8比0提前「扣倒」高雄市，拿下2連勝，將與屏東縣爭奪勝部冠軍與四強門票。

臺中市在3局打完取得4比0領先，5局下再度發動攻勢，打線後段上壘後串聯前段攻勢，開路先鋒王梓睿敲出二壘安打送回1分，2出局後隊長郭朕安轟出左外野3分砲，一棒拉開比數並達到提前結束比賽的條件。

郭朕安表示，當下並未意識到是再見全壘打，「是跑回本壘後才知道比賽結束，當下只想把球打強，不想再被保送。」這支全壘打是他升上六年級後的第2轟，也是生涯首次再見轟。

總教練劉睿成指出，郭朕安自三年級加入球隊以來自我要求高，因此指定為隊長，投手時能穩定軍心，但打擊時偶爾會想太多影響出棒，加上五年級曾受傷，手感近期才逐漸回溫。

郭朕安也坦言，自己出棒確實有時會猶豫，目前持續修正中，「今天的全壘打算是證明，希望能扛起隊長責任。」他也提到，此次參賽目標之一是向南投縣復仇，「傳福盃最後我上場投球被逆轉，這次想討回來。」

雖然拿下2連勝，劉睿成仍對球隊表現有所保留，「面對慢速球的應對還不夠好，跑壘也不夠積極。」他也提到，率領母校出征別具意義，大仁國小曾於1991年代表台灣奪下威廉波特世界冠軍，當時他與現任富邦悍將副領隊林威助同隊，「如果今年能再進威廉波特，剛好滿35年，真的等很久了。」

▲屏東縣陳恩宇守住一分差勝利。（圖／大會提供）