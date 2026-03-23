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台藝大轟垮黎明爭四強佔據優勢　虎科險勝中信保住一線生機

▲臺灣藝大從黎明手中奪下第4勝，持續衝擊四強席次、王威翔、虎尾科大郭俊言(左)及查傑(右)、中信學院張俊生快攻灌籃。（圖／大專體總提供）

▲臺灣藝大從黎明手中奪下第4勝，持續衝擊四強席次。（圖／大專體總提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

114學年度富邦人壽 UBA 大專籃球聯賽男一級八強複賽，今（23日）於台北體育館進入倒數階段。尋求睽違11年重返四強決賽的台灣藝大，在關鍵對決中憑藉著主控王威翔攻下全場最高15分加上強大的防守韌性，最終以76比63擊敗黎明學院，在複賽2連敗後強勢收下4連勝，晉級四強決賽的機會大增，而虎尾科大則是以67比63驚險擊敗中信學院，也替爭奪四強門票保住一線生機。

此役賽前台藝大與黎明學院戰績同為3勝2敗，開賽首節台藝大便打出一波20比13的攻勢，黎明學院在次節展開反撲，半場結束將分差縮小至36比39。易籃後，台藝大重整旗鼓，特別是在防守端祭出高強度壓迫，第三節讓黎明學院的進攻徹底當機，單節僅讓對手拿到9分，自己則拉出一波11比4的高潮，隨後王威翔在第三節結束前得手，帶領台藝大以 12分領先進入末節，而最末節台藝大始終維持雙位數領先，未再給黎明學院翻盤機會，順利收下這場關鍵勝利。

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台藝大今日表現最亮眼的莫過於後衛王威翔，全場貢獻15分，另有8助攻5籃板2抄截，徐堂琪13分9籃板4助攻，飛尼克斯斯13分，鄭維佑則進帳11分；中信學院則是以泰力17分最高，潘立甲11分、田曜樂10分。

▲臺灣藝大王威翔。（圖／大專體總提供）

▲臺灣藝大王威翔。（圖／大專體總提供）

這場勝利對台藝大總教練葛記豪而言也深具意義。葛記豪自106年接掌兵符以來，雖然連年帶領球隊闖進八強，但始終未能拿到通往小巨蛋的最後門票，台藝大上一次晉級 UBA 四強決賽已要回溯至103學年度，若能在接下來的賽程中穩定發揮，也將是他執教來首度突破。

而另一場賽事則由虎尾科大對決中信學院，努力爭取4強門票的虎科，上半場打完取得34比21領先，第三節打完後更直接將領先分數擴大到18分之多。最末節開節虎科也將比分擴大到破20分，沒想到此時中信張俊生卻挺身而出，在下半場狂轟猛炸幫助球隊搶分，還在最後1分25秒完成「三分打」，幫助中信追到63比65，可惜中信最終在外線錯失超車機會，虎科又戰術性把時間拖完，最終就以4分之差險勝。

▲中信學院張俊生快攻灌籃。（圖／大專體總提供）

▲中信學院張俊生快攻灌籃。（圖／大專體總提供）

虎尾科大郭俊言一人猛轟28分還有11籃板，楊程恩15分8助攻，查傑13分17籃板繳出「雙十」成績；中信部分則由轟下20分的張俊生表現最為亮眼，李宗漢也有19分進帳，然而最末節中信雖然甦醒單節轟出30比16攻勢，但最終仍無力回天。

▲虎尾科大郭俊言(左)及查傑(右)。（圖／大專體總提供）

▲虎尾科大郭俊言(左)及查傑(右)。（圖／大專體總提供）

關鍵字： UBA台藝大虎尾科大籃球八強

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